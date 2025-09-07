Ad
AliexpressNewsOfferte

AliExpress, tanti sconti esclusivi per poco tempo in questo elenco

AliExpress riserva tanti sconti esclusivi per tutti gli utenti che acquisteranno questi prodotti.

scritto da Denis Dosi
AliExpress, tanti sconti esclusivi per poco tempo in questo elenco

Numerosi prodotti in promozione su AliExpress con sconti validi per poco tempo, l’occasione per risparmiare è davvero ghiotta e alla portata di ogni singolo consumatore, per questo motivo è necessario prestare massima attenzione alle riduzioni, avvicinandosi così ai migliori prodotti in circolazione. Per ogni acquisto effettuato, lo ricordiamo, è prevista la consegna gratuita a domicilio, senza costi aggiuntivi o vincoli particolari (nemmeno dazi doganali, essendo spedita dall’interno dell’UE).

AliExpress, i prezzi più bassi sono incredibili

  • Carplay AI Box Android 13 Wireless Android Auto Smart TV Box Per Youtube Netflix Toyota Mazda Hyundai Haval GMC Ford MG VW Kia – PREZZO: 22 euro al posto di 92 euro – LINK.
  • 2000w Spezzatino arancione 2in1 Frullatori professionali 2l Frullatori per elettrodomestici per la cucina Frutta vegtable Spremiagrumi Processo alimentare per bambini – PREZZO: 32 euro al posto di 73 euro – LINK.
  • INSMART Irrigatore Orale Dentale Acqua Flosser Sbiancamento Dei Denti Impermeabile Portatile Dentale Getto D’acqua Filo Interdentale 300ML Detergente Per Denti – PREZZO: 18 euro al posto di 47 euro – LINK.
  • CENRR Aspirapolvere per auto Forte aspirazione Cordless Wireless Pulitore portatile Aspirapolvere portatile Macchina per la pulizia – PREZZO: 23 euro al posto di 28 euro – LINK.
  • Versione globale G96 TV Stick 8K Android13 Multimediale in streaming portatile 2GB 16GB TV multilingue Dongle Allwinner H313 Quad Core – PREZZO: 15 euro al posto di 61 euro – LINK.
  • Snowsky/FiiO Wind Cuffie ON-Ear da 3,5 mm per la registrazione di giochi con microfono, driver a membrana da 40 mm, suono HiFi – PREZZO: 14 euro al posto di 22 euro – LINK.
  • Nuovo 2024 XIAOMI MIJIA acaro Remover 2 per la casa letto trapunta sterilizzazione UV disinfezione aspirapolvere 12kPa aspirazione ciclone – PREZZO: 52 euro al posto di 136 euro – LINK.
  • AMD Ryzen ™ 7 9800X3D Nuovo processore, 3D V-Cache 8C/16T 120W fino a 5,2 GHz, L3=96M 100-100001084 Presa AM5 ma senza dispositivo di raffreddamento – PREZZO: 418 euro al posto di 879 euro – LINK.
  • Pistola per massaggio fasciale Pistola a percussione elettrica Massaggiatore Corpo Collo Schiena Rilassamento muscolare dei tessuti profondi Sollievo dal dolore Fitness – PREZZO: 23,69 al posto di 51,50 euro – LINK.

Codici sconto Aliexpress:

TECANDROID2 2€ min 19€, TECANDROID5 5€ min 39€, TECANDROID7 7€ min 59€, TECANDROID10 10€ min 79€, TECANDROID20 20€ min 169€, TECANDROID30 30€ min 259€, TECANDROID40 40€ min 369€.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Denis Dosi

Laureato in ingegneria informatica nel lontano 2013, da sempre appassionato di scrittura e tecnologia sono riuscito a convogliare in un'unica professione le mie due più grandi passioni grazie a TecnoAndroid.