Android e iOS: come gestire i permessi delle app in sicurezza

I permessi definiscono a quali risorse può accedere un’app: posizione, microfono, fotocamera, rubrica, notifiche. Un controllo accurato riduce l’esposizione dei dati. La revisione periodica parte dalle impostazioni del sistema, nella sezione dedicata alla privacy, dove l’elenco mostra per categoria quali app hanno ottenuto l’autorizzazione. L’approccio consigliato è “minimo indispensabile”: attivare solo ciò che serve a una funzione specifica, revocando il resto.

Per la posizione è preferibile l’accesso “solo durante l’uso”, così da impedire tracciamenti in background. Per microfono e fotocamera, l’autorizzazione va concessa solo a strumenti che ne hanno reale necessità, come app di videochiamata o scanner di documenti. Anche le foto meritano attenzione: meglio limitare l’accesso a album selezionati quando possibile. Le notifiche, infine, andrebbero concesse con parsimonia per ridurre distrazioni e richieste abusive di consenso. Non dimenticate di seguire tutti questi passaggi che sono tra l’altro i più semplici in assoluto, in quanto ce ne sono alcuni molto più avanzati di cui tenere conto.

Permessi app avanzati e controlli periodici

Un buon metodo prevede tre passaggi: audit iniziale su tutte le autorizzazioni, monitoraggio mensile e revisione puntuale quando si installa un’app nuova. Le applicazioni poco utilizzate possono perdere i permessi automaticamente se previsto dal sistema; in alternativa è utile disinstallarle. Gli indicatori da tenere d’occhio sono consumi anomali di batteria e traffico dati: spesso rivelano accessi in background non necessari. La gestione dei log di attività, quando disponibile, aiuta a capire quali risorse sono state richieste e con quale frequenza. Per l’accesso ai contatti è sensato negare in blocco alle app social marginali e concedere solo a quelle indispensabili per la sincronizzazione. Nei browser, il consenso ai siti per fotocamera, microfono e geolocalizzazione andrebbe richiesto ogni volta. Con questa disciplina i dati sensibili restano sotto controllo e il sistema risulta più ordinato, efficiente e meno esposto a comportamenti invasivi.