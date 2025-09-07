Motorola Razr 60 e l’offerta PAZZA di Amazon: sconto ASSURDO di 380 euro

Nessuno si sarebbe mai aspettato di poter effettivamente acquistare uno dei migliori smartphone in circolazione, il Motorola Razr 60, flip-phone di altissima qualità e desiderato da utenti in tutto il mondo, può indubbiamente essere vostro con una fortissima riduzione della spesa finale da sostenere, partendo comunque da un listino di 999 euro, per scendere finalmente verso una cifra molto più accettabile e accessibile per l’acquisto su Amazon.

La prima cosa da sapere, nel momento in cui comunque pensate di acquistare questo smartphone, riguarda la presenza di due display, uno integrato nella parte esterna, da 3,6 pollici di diagonale (P-OLED con risoluzione 1056 x 1066 pixel), e uno nella parte interna, da 6,9 pollici con risoluzione 1224 x 2912 pixel, sempre LTPO AMOLED e possibilità di switchare il refresh rate tra 1 e 120Hz in modo completamente automatico e dinamico.

Il processore è un MediaTek Dimensity 7400X, octa-core con frequenza di clock a 2,6GHz, passando per la possibilità di mettere le mani su una GPU Mali-G615 MC2, che viene condita con la presenza di 12GB di RAM e fino a 512GB di memoria interna (comunque non espandibile con microSD).

Il comparto fotografico resta di ottimo livello, considerando che i sensori posteriori possono essere utilizzati anche per i selfie, essendo composto da due sensori: un principale da 50 megapixel e un secondario da 13 megapixel, utilissimi con scatti a 8165 x 6124 pixel.

Motorola Razr 60, un’offerta pazzesca su Amazon

La promozione di questi giorni a disposizione di tutti gli utenti permette di mettere le mani su un Motorola Razr 60, nella sua versione con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, a soli 619 euro. Il risparmio è davvero ottimo, se considerate che comunque si parte da 999 euro, e si scende di circa 380 euro, in modo completamente automatico e aperto a tutti. Effettuate l’ordine a questo link.