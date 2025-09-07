WhatsApp: questo gruppo sta derubando troppe persone

L’applicazione di messaggistica più utilizzata in tutto il mondo senza ombra di dubbio e WhatsApp, la nota piattaforma annovera infatti un bacino agli utenti enorme che non dà segno di decrescita ma anzi continua ad aumentare giorno dopo giorno, il merito ovviamente è tutto il team di sviluppo che si occupa di mantenere WhatsApp sempre al passo coi tempi e soprattutto ricco di funzioni in grado di garantire un’esperienza d’uso davvero perfetta e puntuale.

Nel corso degli anni WhatsApp ovviamente ha incrementato la sua popolarità ed ora è l’applicazione da abbattere, questo dettaglio nonostante possa sembrare il pregio decisamente importante purtroppo rappresenta anche un elemento negativo dal momento che tutta questa popolarità ha attirato le attenzioni dei truffatori, questi utenti poco raccomandabili infatti sono rimasti decisamente attratti dalle norme mole di utenti poiché quest’ultima rappresenta il terreno fertile perfetto per le loro truffe.

Ecco che dunque le truffe online sono arrivate su WhatsApp e purtroppo stanno davvero seminando il panico in tutto il mondo, nell’Asia orientale ci sono addirittura intere città dedicate proprio a questo tipo di attività, anche qui in Italia purtroppo i casi non mancano e stanno aumentando sempre di più, e dunque che oggi ve ne riportiamo uno nel quale potresti incappare in modo da difendervi nel miglior modo possibile.

Il falso gruppo YouTube

La Truffa di cui vi parliamo oggi esordisce con un gruppo all’interno del quale si viene aggiunti senza consenso e dove vi viene proposto di guadagnare facilmente eseguendo piccoli compiti come mettere like ad alcuni video oppure commentare, i truffatori in cambio di queste attività invieranno veramente dei soldi alle vittime in modo da conquistare la loro fiducia, dopo averlo fatto più volte però i truffatori chiederanno al malcapitato di inviare a sua volta qualche centinaio di euro con la promessa di restituire la cifra moltiplicata più volte.

La truffa è proprio lì e ovviamente quei soldi sparirebbero in un secondo, il consiglio migliore che possiamo darvi è quello di ignorare questo tipo di proposte e di bloccare tutto immediatamente, onde evitare di correre i rischi.