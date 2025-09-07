Intel e l’intervento USA: una mossa che cambia il futuro

Intel non è più l’azienda inespugnabile che dominava il settore dei semiconduttori. Negli ultimi anni ha visto crescere la pressione di AMD sul fronte prestazioni e quella di TSMC e Samsung sul terreno delle fonderie. L’idea di vendere parte del comparto produttivo, un tempo impensabile, era diventata concreta. Tale prospettiva aveva attirato investitori come SoftBank, pronta a scommettere sulla fragilità del colosso. In questa situazione, il governo Americano ha scelto di intervenire direttamente.

La manovra non è stata una semplice iniezione di liquidità. Intel ha ricevuto 5,7 miliardi di euro, parte degli 8,9 miliardi già previsti dal CHIPS Act. In cambio Washington acquisisce il 10% della società. Non si tratta però di un investimento passivo, in quanto l’accordo include vincoli mirati. Se Intel vendesse oltre il 49% delle sue fonderie, lo Stato avrebbe il diritto di salire al 15% con un prezzo già fissato. Ciò costituisce un deterrente pensato per blindare un settore strategico e impedirne la cessione a soggetti stranieri.

La scelta politica riflette la consapevolezza che i semiconduttori sono ormai materia di sicurezza nazionale. Le fonderie non sono solo stabilimenti produttivi, sono il cuore dell’AI, delle tecnologie militari e della competitività economica. Per questo motivo Washington ha deciso di legarsi al destino di Intel. Non a caso anche SoftBank ha investito due miliardi di euro, convinta che il supporto statale renda più sicuro il rilancio.

L’azienda, nel frattempo, continua la sua difficile ristrutturazione. Ha ridotto centinaia di posti di lavoro, venduto la divisione Mobileye e ceduto la quota di maggioranza in Altera. L’obiettivo è concentrarsi sulle attività chiave e tornare competitiva sui nodi produttivi più avanzati. Sul fronte dei laptop, i nuovi Core Ultra hanno raccolto consensi grazie a migliori prestazioni ed efficienza. Sul desktop la rincorsa a AMD resta complicata, ma la vera sfida si gioca nelle fabbriche. Se Intel riuscirà a garantire rese stabili a 18A e oltre, potrà tornare protagonista globale.

Il sostegno governativo non cancella i rischi. Intel dovrà dimostrare che può trasformare risorse pubbliche e private in prodotti vincenti. La politica può proteggere, ma non sostituire la capacità di innovare. La partita si gioca nel bilanciamento tra strategia industriale e mercato, con lo sguardo rivolto a un futuro in cui i semiconduttori saranno sempre più centrali.