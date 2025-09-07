Gears Of War Reloaded: il titolo sbarca su GeForce Now

Come ben sapete, moltissime società offrono ai propri consumatori la possibilità di accedere a piattaforme cloud di gaming che consentono sostanzialmente di giocare in streaming ai titoli presenti in catalogo, sfruttando la potenza di elaborazione dei server della società in modo da godere di una fluidità che nessuna postazione da Casa è in grado di offrire, tutto ciò che è necessario è un abbonamento e ovviamente una connessione Internet è in grado di reggere un flusso medio in alta definizione.

Tra le varie, anche la nota società californiana Nvidia offre tale servizio, parliamo di Già forze now che consente di giocare ai titoli presenti in catalogo, sfruttando tutta la potenza di elaborazione dei server RTX che ovviamente garantiscono anche tutte le varie funzionalità aggiuntive che sono sbloccabili tramite i vari tipi di abbonamenti disponibili.

Ovviamente così come i cataloghi presenti all’interno delle altre piattaforme, anche questo si aggiorna costantemente introducendo nuovi titoli supportati, proprio di poche ore fa e la notizia dell’arrivo di un nuovo titolo molto amato dagli utenti stiamo parlando del novo Gears of War Reloaded, recentemente arrivato all’interno di GeForce now insieme ad altri sei titoli.

Molto atteso

L’ultima uscita multi piattaforma di Microsoft dunque si unisce al servizio per offrire un’esperienza di gioco fluide immediata, insieme a quest’ultimo sono arrivati anche i nuovi:

Chip ‘n Clawz vs. The Brainioids

Make Way

Among Us 3D

Gatekeeper

Knightica

​No Sleep for Kaname Date – From AI: THE SOMNIUM FILES

I giochi in questione dunque sono ufficialmente disponibili all’interno del catalogo e per poterli giocare basta avere a disposizione un abbonamento per poi iniziare senza nessun tipo di problema, ovviamente questo è solo l’inizio dal momento che la società si impegna a tenere il catalogo sempre aggiornato e ricco di tutte le ultime uscite che arrivano generalmente poche settimane dopo il loro rilascio a livello globale.