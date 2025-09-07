Hyundai stupisce con la sua innovazione: ecco la nuova pelle 100% vegetale

L’elettrificazione delle auto non basta, la mobilità del futuro deve guardare oltre riducendo emissioni e sprechi in ogni fase della filiera. Dalla progettazione al riciclo, tutto viene ripensato in chiave sostenibile. Qui, Hyundai ha scelto di investire su un materiale innovativo, nato dalla collaborazione con la startup Uncaged Innovations. Perché limitarsi a sostituire il motore se anche gli interni possono divenire sostenibili? Il progetto porta su strada un rivestimento plant-based capace di imitare pelle naturale in aspetto, tatto e persino profumo. In tal modo si vuol ridurre le emissioni di CO2 fino al 95%, tagliare l’uso d’acqua dell’89% e il consumo energetico del 71%. Un traguardo che non passa inosservato, tanto da attirare l’interesse di marchi come Jaguar e Land Rover.

La tecnologia BioFuze: resistenza, personalizzazione e meno sprechi grazie a Hyundai

A differenza delle alternative sintetiche a base plastica, spesso derivate da combustibili fossili, il materiale sviluppato da Uncaged e Hyundai nasce da proteine di grano, soia e mais. La tecnologia brevettata BioFuze fonde le proteine dei cereali con altri elementi vegetali per imitare la struttura del collagene, principale componente della pelle animale. Risultato? Una resa naturale e duratura, superiore ai rivestimenti a base di carboidrati che dominano oggi il mercato. Il tocco è sorprendentemente simile a quello della pelle tradizionale. Anche le finiture puntano sulla sostenibilità, sfruttando gusci di chicchi di caffè per tingere senza ricorrere a coloranti chimici. Hyundai CRADLE, il centro globale di open innovation del gruppo, testa già la resistenza del materiale, sottoponendolo a prove estreme per garantirne la durata nel tempo.

Il tema più delicato resta la resistenza al calore. Secondo la CEO di Uncaged, Stephanie Downs, l’obiettivo è toccare 95°C per 500 ore. Nei test iniziali il materiale ha già sopportato 85°C nello stesso arco di tempo. Una prova che apre la strada a una fattibilità industriale sempre più vicina. Alcuni costruttori hanno chiesto persino interni con profumazioni personalizzate, introducendo un’esperienza sensoriale nuova, con un’identità olfattiva esclusiva. Ora, considerate che ogni abitacolo tradizionale, Hyundai e non, richiede da due a quattordici pelli bovine, con scarti inevitabili dovuti a imperfezioni naturali. Il materiale plant-based, invece, viene prodotto in fogli uniformi, minimizzando lo spreco e abbattendo i costi di produzione. Cosa significherà entrare in un’auto con rivestimenti vegetali che sembrano pelle, profumano di natura e resistono al tempo? La risposta non è lontana, almeno così sembra. Hyundai ha dato inizio ad un futuro in cui sostenibilità e qualità premium camminano davvero insieme.