Google Play Giochi: ora la raccolta dati è obbligatoria

Google Play Giochi introdurrà una novità che ha già acceso un fervido dibattito tra gli utenti.

Google Play Giochi è la piattaforma creata dal colosso di Mountain view per unire tutti i giochi presenti sul Play Store e avere la possibilità di creare un profilo del giocatore, sbloccare alcuni obiettivi, creare un proprio profilo e accedere a delle classifiche per valutare l’andamento dei propri progressi e anche quelli degli amici.

Si tratta di un’applicazione molto utilizzata dagli amanti del gaming, che negli ultimi giorni sta molto facendo parlare di sé per una novità che verrà introdotta a breve.

Google Play Giochi: con la sezione ‘statistiche e traguardi di gioco’, la raccolta dati diventa obbligatoria

La novità riguarda in particolare la privacy degli utenti.

Infatti, dal 23 settembre 2025, tutti gli utenti che hanno un account su Google Play Giochi dovranno accettare che la raccolta dati diventerà obbligatoria.

Gli utenti sono stati avvisati da Google tramite un’e-mail, che spiega in maniera precisa quello che succederà se non si accettano le nuove condizioni.

Fino a questo momento, ogni utente poteva scegliere un totale autonomia se condividere i propri dati di gioco, adesso invece con la nuova sezione ”statistiche e traguardi di gioco”, Google renderà obbligatoria la condivisione, altrimenti sarebbe impossibile per l’app accedere ai dati che servono per riempire questa sezione.

Per tutti gli utenti recenti alla condivisione dei propri dati, Google suggerisce una soluzione radicale, ovvero l’eliminazione del proprio account sull’applicazione.

Quindi gli utenti non avranno nessuna possibilità di scelta, o si condivideranno i propri dati oppure non si potrà utilizzare il proprio account.

La situazione è abbastanza spinosa, tanto da aver dato vita ma un dibattito molto acceso. Infatti i dati raccolti sono prevalentemente riguardanti le attività di gioco e dunque non ci dovrebbero essere pericoli per la privacy degli utenti, tuttavia ciò che non è piaciuto ai più è l’obbligo a cui sono stati sottoposti.