Finalmente su Gboard: ora puoi regolare la grandezza del testo della tastiera

Negli ultimi tempi Google ha deciso di effettuare diversi aggiornamenti. Dopo i nuovi pulsanti integrati sulla funzione Circle to Search del colosso di Mountain view, ci si sta preparando a nuovi aggiornamenti, sempre atti a migliorare l’esperienza degli utenti su tutti gli strumenti di Google.

La nuova funzione in arrivo riguarderà la tastiera più popolare del mondo, ovvero Gboard, tastiera virtuale che è stata sviluppata da Google.

Gboard è una delle tastiere più diffuse e utilizzate nel mondo, perché è preinstallato su molti smartphone, è gratuita, e riesce a supportare centinaia di lingue diverse, che la rendono uno strumento accessibile a molti utenti.

Gboard integrerà la funzione Dimensioni Carattere

Gboard presenta senz’altro delle caratteristiche davvero incredibili, come la ricerca di Google integrata direttamente dalla tastiera, la possibilità di scrivere soltanto trascinando il dito sulle lettere, la personalizzazione tramite sfondi e temi colorati, e i suggerimenti intelligenti che pone agli utenti.

Adesso Google ha deciso di arricchirla con una nuova funzione che sicuramente ne migliorerà ancor di più le caratteristiche.

La funzione in questione è Dimensioni Carattere, che permetterà a ciascun utente di modificare a proprio piacimento la grandezza dei caratteri del testo.

Google metterà a disposizione ben sette livelli predefiniti a cui impostare le dimensioni del carattere. Questi livelli saranno: 85%, 100%, 115%, 130%, 150%, 180% e infine 200%.

Quindi, in base all’opzione che verrà scelta dagli utenti, verranno modificati i caratteri delle lettere e dei numeri della tastiera, dei vari suggerimenti, ma anche dei pulsanti e delle icone.

Per personalizzare la dimensione dei caratteri basterà recarsi in Impostazioni, cliccare sull’opzione Preferenze, successivamente su Aspetto e apparirà la scelta Dimensioni Carattere, con la quale dunque si potrà scegliere un ingrandimento dall’85% al 200%.

Si tratta comunque di una funzione molto utile, che permetterà a tutti gli utenti di scegliere la grandezza dei caratteri in modo estremamente semplice e in base alle proprie esigenze.