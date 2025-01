Google sta sperimentando un’importante novità per la sua barra di ricerca, introducendo una funzione chiamata “Circle to Search“. Questo redesign mira a rendere la ricerca più interattiva e intuitiva, permettendo agli utenti di accedere a risultati e strumenti attraverso un’interfaccia circolare integrata.

Un’interfaccia circolare per migliorare l’accesso alle funzioni

La funzione “Circle to Search” riorganizza l’interfaccia della barra di ricerca aggiungendo una sezione visiva a cerchio sopra i risultati principali. Questo layout consente agli utenti di accedere rapidamente a strumenti utili, come il salvataggio dei contenuti, la condivisione dei risultati o la personalizzazione dei filtri. La disposizione circolare punta a ridurre i tempi necessari per eseguire azioni comuni, migliorando l’efficienza della ricerca.

Il design circolare introduce un nuovo modo di interagire con i risultati, rendendo più visibili e accessibili le opzioni avanzate. Google ha integrato questa funzione con il suo sistema di apprendimento automatico, che analizza il comportamento dell’utente per proporre suggerimenti contestuali e funzioni personalizzate.

Attualmente, la funzione “Circle to Search” è disponibile in fase di test per un numero limitato di utenti. Google sta raccogliendo feedback per valutare l’efficacia del nuovo design prima di un possibile rilascio globale. Questa sperimentazione fa parte di una strategia più ampia per rendere la barra di ricerca più versatile e adatta a un utilizzo dinamico.

La compagnia non ha ancora fornito una data ufficiale per l’implementazione completa, ma il successo dei test potrebbe portare a un rollout su larga scala entro il 2025. La funzione sarà integrata automaticamente nel motore di ricerca e accessibile sia da dispositivi mobili che desktop.

Il redesign della barra di ricerca con la funzione “Circle to Search” rappresenta un’evoluzione significativa nell’esperienza utente di Google. Questa novità, se implementata su vasta scala, potrebbe semplificare ulteriormente l’accesso alle informazioni, rendendo la ricerca più veloce e intuitiva per milioni di utenti in tutto il mondo.