Oppo Find X9, ecco la data del debutto internazionale

Il produttore tech Oppo si sta preparando a rinnovare la propria line up di smartphone di punta con l’arrivo della nuova serie Oppo Find X9. Secondo le ultime indiscrezioni emerse in rete, riportate in particolare da SmartPrix e dal noto leaker Yogesh Brar, i modelli Oppo Find X9 e Oppo Find X9 Pro verranno svelati ufficialmente a livello internazionale durante un evento che si terrà il prossimo 28 ottobre. Sembra che questa notizia sia pressoché confermata, dato che diverse fonti indipendenti hanno rivelato la stessa data di lancio.

Oppo Find X9, la nuova serie debutterà a livello internazionale il 28 ottobre

Il prossimo 28 ottobre il produttore tech Oppo annuncerà a livello internazionale la sua serie top di gamma Oppo Find X9. Come già detto, infatti, il noto sito web Smartprix e il leaker Yogesh Brar hanno confermato questa data di lancio.

A rafforzare ulteriormente l’ipotesi di un lancio pressoché imminente è stato anche l’arrivo della certificazione 3C. Quest’ultima indica infatti che i dispositivi sono ormai pronti per la commercializzazione. In passato, si era parlato di un primo debutto per il mercato cinese verso il mese di ottobre e poi di un secondo debutto a livello internazionale verso i mesi di novembre e dicembre. Con gli ultimi aggiornamenti, però, si fa più concreta l’ipotesi di una presentazione unica e direttamente internazionale della nuova serie di Oppo.

Per il momento, il produttore tech Oppo non ha rivelato dettagli ufficiali sulle caratteristiche tecniche di questa nuova serie, ma ci si aspetta infatti un miglioramento significativo in diversi ambiti, tra cui le prestazioni, il comparto fotografico e la velocità di ricarica. Per il 28 ottobre non manca però moltissimo tempo, per cui scopriremo molto presto cosa ci riserva la nuova serie top di gamma del produttore tech Oppo con i suoi nuovi Oppo Find X9 e Oppo Find X9 Pro.