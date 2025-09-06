Withings ScanWatch 2 presentato ufficialmente all’IFA 2025

Withings ha svelato ufficialmente la seconda generazione del suo smartwatch ibrido. Ovvero il nuovo ScanWatch 2. Si tratta di un dispositivo che coniuga l’eleganza di un orologio analogico con la potenza dell’AI. Alla base c’è il sistema operativo HealthSense 4. Evoluzione della piattaforma proprietaria che integra algoritmi più raffinati e capaci di interpretare con precisione decine di segnali fisiologici. L’approccio è quello di un monitoraggio discreto, ma costante. Dietro al quadrante dall’aspetto classico si nasconde, infatti, la capacità di leggere 35 diversi biomarcatori.

Withings ScanWatch 2: ecco i dettagli del nuovo smartwatch

Uno dei punti più sorprendenti riguarda l’autonomia. Con una sola carica, ScanWatch 2 è in grado di garantire fino a 35 giorni di utilizzo continuo. Un risultato reso possibile dall’assenza di un display a colori e da una gestione particolarmente efficiente dei sensori. Tale resistenza nel tempo è pensata soprattutto per il monitoraggio notturno, momento in cui il corpo fornisce segnali fondamentali. Durante il sonno, lo smartwatch registra la variabilità della frequenza cardiaca e respiratoria, l’ossigenazione del sangue e la temperatura. Costruendo un quadro utile a interpretare il recupero, i livelli di stress e persino la condizione cardiovascolare generale.

Dal punto di vista sportivo e del benessere quotidiano, ScanWatch 2 alza l’asticella del tracciamento. I nuovi algoritmi perfezionano il conteggio dei passi e il riconoscimento automatico delle attività. Migliorando l’affidabilità delle statistiche di movimento. Il dispositivo è dotato anche di un sensore PPG che controlla costantemente il battito e segnala eventuali irregolarità. Come episodi di fibrillazione atriale, con la possibilità di effettuare ECG di grado medico per avere conferme immediate.

Un’altra innovazione riguarda la misurazione della temperatura corporea. La quale viene interpretata dall’intelligenza artificiale di Withings+ per offrire indicazioni personalizzate. Grazie alla tecnologia TempTech 24/7, capace di distinguere con precisione la temperatura della pelle da quella ambientale, l’orologio può inviare avvisi tempestivi in caso di anomalie legate a malattie infettive o sbalzi fisiologici. Lo stesso meccanismo permette una previsione accurata delle fasi del ciclo mestruale, utile anche per chi affronta cicli irregolari.

Con l’acquisto del nuovo smartwatch è incluso un mese gratuito di Withings+. Non manca la possibilità di sottoporre i dati cardiovascolari, inclusi gli ECG, a una revisione da parte di cardiologi certificati attraverso il servizio Cardio Check-Up. Il nuovo ScanWatch 2 è già disponibile in Italia a 349,95 euro. Accanto ai modelli tradizionali, debutta anche una variante con cassa da 42 millimetri e una raffinata combinazione cromatica blu e argento.