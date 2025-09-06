SpaceX guarda verso Marte, i prossimi passi di Starship

La navicella Starship di SpaceX al momento è il veicolo spaziale più potente mai costruito, pensato per rivoluzionare il trasporto orbitale e interplanetario. Dopo i test già effettuati, che hanno permesso di raccogliere dati fondamentali su motori, aerodinamica e rientro atmosferico, l’azienda guidata da Elon Musk si prepara ad una nuova fase evolutiva. L’obiettivo è passare alla versione 3 della navicella, più efficiente, robusta e ottimizzata per missioni a lungo raggio.

Starship non è solo un razzo, ma rappresenta la chiave per ridurre i costi di accesso allo spazio e consentire missioni regolari verso la Luna, le stazioni orbitali e, nel lungo periodo, Marte.

Dalla versione 2 alla 3: cosa cambierà per Starship

Con la versione 2 sono stati introdotti miglioramenti significativi nei motori Raptor, nella gestione dei serbatoi criogenici e nel controllo durante le fasi di atterraggio. Tuttavia, SpaceX non si accontenta e la prossima generazione, con Starship V3, punterà a incrementare la capacità di carico utile, a migliorare l’efficienza dei materiali e a ridurre i tempi di riutilizzo tra un volo e l’altro. Particolare attenzione sarà rivolta alla resistenza del rivestimento termico, componente cruciale per missioni che prevedono rientri multipli e traversate più lunghe, come quelle verso Marte. L’obiettivo dichiarato è arrivare a un veicolo in grado di sostenere decine, se non centinaia, di lanci senza sostituzioni importanti.

Il sogno di SpaceX verso Marte e oltre continua con Starship

Il piano di SpaceX è prima consolidare voli orbitali regolari con Starship, poi puntare alla Luna con Artemis in collaborazione con la NASA, e infine spingersi verso Marte. Le prime missioni umane sul Pianeta Rosso restano ancora un obiettivo di lungo termine, ma i passi compiuti mostrano una progressione concreta. Se i test della prossima versione di Starship confermeranno le aspettative, potremmo trovarci davanti al più grande salto tecnologico dell’esplorazione spaziale contemporanea. La strada è lunga, ma l’idea di vedere una navicella solcare i cieli marziani non è più solo fantascienza ma un progetto già in costruzione e sempre più concreto, spinto dalla determinazione di SpaceX.