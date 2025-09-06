Nuova Volkswagen T-Roc 2025: più spazio e tecnologia nella seconda generazione

Dopo mesi di indiscrezioni e foto spia, la nuova Volkswagen T-Roc è finalmente realtà. Il SUV compatto tedesco, che nel 2024 ha fatto registrare quasi 300 mila unità vendute, arriva alla seconda generazione con un design completamente nuovo. Già è possibile notare le dimensioni più generose. Ma soprattutto una dotazione tecnologica che lo avvicina ai modelli superiori della gamma.

La nuova versione misura 4.373mm, con un aumento di 122mm rispetto alla precedente versione. Tale incremento si traduce in maggiore spazio a bordo, sia per i passeggeri che per i bagagli. La capacità del bagagliaio posteriore cresce infatti di 20 litri, raggiungendo 465l con i sedili posteriori in configurazione standard.

Volkswagen T-Roc 2025: nuovo intrattenimento con ChatGPT

Sul fronte delle motorizzazioni, la gamma iniziale sarà composta da due unità Mild-Hybrid. Invece le versioni Full Hybrid arriveranno successivamente. Una strategia che sottolinea l’attenzione di Volkswagen all’elettrificazione. All’interno, la nuova T-Roc segna un deciso passo avanti in termini di qualità e tecnologia. Il cruscotto presenta rivestimenti in tessuto di nuova concezione, pensati per creare un’atmosfera “lounge”, ulteriormente valorizzata dall’illuminazione ambientale personalizzabile.

Il posto guida è dominato dal Digital Cockpit da 10”, personalizzabile in due configurazioni, Classic e Progressive, che permettono al conducente di scegliere tra strumenti circolari o organizzazioni a riquadri. Le informazioni visualizzabili includono non solo i dati di marcia, ma anche le indicazioni del navigatore e i sistemi di assistenza.

Al centro del cruscotto si trova il nuovo sistema di intrattenimento con display touch da 10,4” nella versione standard e fino a 12,9” nei modelli top di gamma. Tra le novità più interessanti troviamo l’assistente vocale online IDA. Quest’ultimo è capace di rispondere anche a domande generiche grazie all’integrazione con ChatGPT. Anche l’interfaccia grafica è stata rivista per offrire maggiore chiarezza e semplicità d’uso. Sul tunnel centrale vi è poi un pad per la ricarica wireless degli smartphone e un rotore multifunzione che permette di gestire volume, profili di guida e atmosfere interne. Infine, come nei più recenti modelli ID., Tiguan e Passat, il cambio DSG a 7 rapporti è comandato tramite una leva sul piantone dello sterzo.