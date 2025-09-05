Tutte le sorprese del nuovo update Google di settembre 2025

Il mese di settembre 2025 porterà sicuramente delle novità per quanto riguarda il colosso di Mountain View.

Google ha infatti rilasciato la lista di tutti gli aggiornamenti di sistema che verranno effettuati su tutti i dispositivi Android interessati.

Gli aggiornamenti di sistema sono estremamente importanti, poiché sono dei veri e propri pacchetti di software utili per mantenere qualsiasi dispositivo elettronico di questo tipo, quindi come smartphone, tablet, computer, TV e molto altro, stabile e sicuro.

Infatti, questi aggiornamenti servono proprio per effettuare dei miglioramenti sulla sicurezza, per correggere alcuni bug, per migliorare le prestazioni, e anche per introdurre dei nuovi strumenti.

Condizione indispensabile per un dispositivo Google per effettuare questi aggiornamenti del sistema è avere Google Play Services.

Google: cosa cambierà con i nuovi aggiornamenti di sistema?

Come detto in precedenza, gli aggiornamenti non riguarderanno soltanto gli smartphone di Google, ma tutta una serie di dispositivi che hanno bisogno di nuovi update per migliorare la propria sicurezza.

Generalmente questi aggiornamenti di sistema vengono segnalati agli utenti tramite una notifica e installati in maniera automatica.

Per quanto riguarda invece le novità che verranno apportate da questi update, sono le seguenti.

Per quanto riguarda Google Play Store, l’aggiornamento porterà alla versione 47.8 che andrà a introdurre dei risultati di ricerca più coerenti e adeguati.

Invece per l’aggiornamento di Google Play Services alla nuova versione 25.34, ci saranno novità per quanto riguarda la connettività dei dispositivi che verrà sicuramente potenziata, per migliorare la fluidità delle applicazioni.

Un altro aggiornamento importante sarà inerente alla sicurezza, poiché permetterà il recupero dei dati in caso di smarrimento o furto del dispositivo in questione.

Ci sarà inoltre una correzione di alcuni bug legati ai servizi della gestione degli account.

E per concludere Google effettuerà un aggiornamento anche per quanto riguarda il wallet, grazie al quale sarà possibile rendere più rapidi i pagamenti digitali.