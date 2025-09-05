Huawei annuncia ufficialmente il nuovo MatePad Mini

Il produttore tech Huawei ha da poco presentato in veste ufficiale sul mercato un nuovo prodotto di rilievo. Si tratta del nuovo Huawei MatePad Mini, ovvero un nuovo tablet dalle dimensioni compatte. Quest’ultimo dovrebbe andare a sfidare direttamente il competitor americano Apple con il suo tablet compatto, ovvero la linea di iPad Mini. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche principali.

Huawei annuncia ufficialmente sul mercato il nuovo Huawei MatePad Mini

Huawei ha dunque annunciato in queste ore il suo tablet dalla dimensioni compatte. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Huawei MatePad Mini. Quest’ultimo dispone di un display con una diagonale pari a 8.8 pollici. Il tutto è compreso in delle dimensioni davvero ridotte. Ci troviamo infatti di fronte ad un tablet dal peso di appena 255 grammi e con uno spessore di appena 5.1 mm. Il display è poi un pannello di qualità. Si tratta di un OLED e quest’ultimo è circondato da delle cornici estremamente sottili.

L’aspect ratio è pari a 16:10 e lo schermo occupa addirittura il 92% della superficie disponibile. La luminosità massima arriva poi a 1800 nits. All’occorrenza, il tablet dispone poi della funzionalità denominata Soft Light Edition che garantisce un maggiore comfort durante la lettura con il tablet. Non manca inoltre il supporto alla Huawei M- Pencil Pro, la quale garantisce un’ottima esperienza di scrittura. Dal punto di vista dell’autonomia, a bordo è poi presente una batteria piuttosto ampia con una capienza pari a 6400 mah. All’occorrenza, gli utenti potranno utilizzare il supporto alla ricarica rapida dell’azienda pari a 60W. Il software installato a bordo è infine HarmonyOS. L’azienda ha implementato svariate app utili e funzioni di rilievo per sfruttare al massimo questo tablet.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Huawei MatePad Mini sarà disponibile all’acquisto inizialmente per il mercato cinese ad un prezzo iniziale pari a circa 480 euro al cambio attuale.