Paramount+: ecco le novità streaming in arrivo a settembre

Settembre si preannuncia un mese particolarmente ricco per gli utenti Paramount+. La piattaforma porterà sullo schermo storie molto diverse tra loro, che spaziano dal crime al drama, passando per l’azione e la commedia. Senza dimenticare gli eventi dal vivo e i grandi ritorni di serie già amate dal pubblico. Ad aprire la stagione ci penserà NCIS: Tony & Ziva, disponibile dal 4 settembre. Si tratta del nuovo spin-off dell’universo NCIS, con dieci episodi, che riporta sotto i riflettori i personaggi interpretati da Michael Weatherly e Cote de Pablo. Il mese sarà arricchito anche da titoli molto attesi. Tra cui spicca Dexter: Resurrection in arrivo il 5 settembre. Star Trek: Strange New Worlds, invece, arriva l’11. South Park il 20 e Matlock il 21. A questo si aggiungono i grandi eventi musicali, dai Video Music Awards alla versione televisiva dell’Isle of MTV Malta. E non è tutto.

I nuovi arrivi su Paramount+: ecco i dettagli

Il 19 settembre arriverà Mani Nude, film tratto dal romanzo di Paola Barbato che aveva conquistato il Premio Scerbanenco nel 2008. La regia è di Mauro Mancini e il cast include Alessandro Gassmann e Francesco Gheghi. Al centro della vicenda c’è un ragazzo che, dopo essere stato rapito, viene trascinato nel mondo brutale dei combattimenti clandestini. Il 21 settembre debutterà la terza stagione di Tulsa King, con Sylvester Stallone di nuovo nei panni di Dwight. L’impero criminale che ha costruito si troverà sotto attacco da una famiglia rivale, costringendolo a difendere sia i suoi affari sia le persone che ama.

A portare azione e ironia ci penserà Mr. Morfina, disponibile dal 24 settembre. Diretto da Dan Berk e Robert Olsen. Con Jack Quaid e Amber Midthunder, il film narra la storia di un impiegato di banca affetto da una rara malattia che lo rende insensibile al dolore. Quest’ultimo diventa, suo malgrado, un improbabile eroe durante una rapina. Tra ritmo serrato e momenti comici, il film in arrivo su Paramount+ promette di sorprendere con un mix insolito di tensione e leggerezza.