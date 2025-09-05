Nvidia 581.15: nuovi driver con ottimizzazioni e fix

Nvidia ha appena rilasciato i driver GeForce 581.15, portando aggiornamenti significativi sia per il mondo del gaming sia per quello professionale. Il pacchetto include ottimizzazioni per titoli di ultima generazione, miglioramenti della stabilità e correzioni a bug segnalati dagli utenti nelle versioni precedenti. La release interessa le schede della serie GeForce RTX 20, 30 e 40, così come le GPU professionali supportate dai driver Studio.

Per i giocatori, le modifiche puntano a massimizzare le performance e ridurre le latenze. Alcuni titoli noti hanno ricevuto patch specifiche per garantire frame rate più stabili, compatibilità con DirectX 12 Ultimate e supporto a nuove tecnologie come DLSS 3.5 e ray tracing migliorato. Anche le ottimizzazioni per laptop gaming permettono una gestione più efficiente dell’alimentazione e del calore, preservando autonomia e comfort durante le sessioni prolungate.

Novità principali dei driver Nvidia 581.15, correzioni e miglioramenti

Oltre al gaming, i driver 581.15 risolvono diversi problemi di compatibilità e stabilità. Tra i fix principali: crash occasionali in applicazioni, anomalie grafiche su alcune GPU durante rendering complessi, e problemi di gestione multi-monitor. Gli utenti che utilizzano software professionali troveranno miglioramenti nella resa di video editing, modellazione 3D e simulazioni grazie a ottimizzazioni specifiche per suite di produttività e rendering.

Problemi noti

Nonostante le migliorie, Nvidia segnala ancora alcuni problemi noti. Alcuni giochi potrebbero presentare micro-stuttering o artefatti grafici in scenari particolarmente complessi, mentre alcune configurazioni multi-GPU potrebbero richiedere un aggiornamento manuale dei profili. Gli utenti sono invitati a consultare attentamente la documentazione ufficiale prima di procedere all’installazione, soprattutto su sistemi critici.

Come installare i nuovi driver

I driver GeForce 581.15 sono disponibili tramite GeForce Experience o sul sito ufficiale Nvidia, con versioni per Windows 10 e 11. L’installazione consigliata prevede un aggiornamento “pulito” per evitare conflitti con release precedenti. Con questa versione, Nvidia conferma l’attenzione sia al mondo gaming sia al settore creativo, continuando a migliorare le prestazioni e la stabilità delle proprie GPU, pur mantenendo trasparenza sui problemi ancora aperti.