Xbox Store, sconti eccezionali per i primi di settembre

Il mese di settembre è letteralmente iniziato con il botto in casa Microsoft. In queste ultime ore sono stati infatti resi disponibili su Xbox Store tanti nuovi sconti ed offerte davvero eccezionali. Gli utenti potranno infatti portarsi a casa a basso costo numerosi titoli di rilievo, con sconti che anche questa volta arrivano a sfiorare addirittura il 90%. Ci troviamo di fronte a giochi di rilievo, tra cui titoli Ubisoft e anche videogiochi esclusivi per gli abbonati al servizio di Xbox Game Pass.

Xbox Store, al via i nuovi sconti eccezionali di settembre

In queste ultime ore sono stati resi disponibili su Xbox Store tanti nuovi sconti davvero eccezionali. Come già accennato in apertura, il colosso americano Microsoft ha iniziato il mese di settembre letteralmente con il botto. Gli utenti potranno infatti acquistare tantissimi videogiochi importanti a dei prezzi decisamente convenienti. Questo è grazie ai favolosi sconti proposti su Xbox Store, che arrivano a sfiorare il 90%.

Tra i titoli proposti con uno sconto folle pari al 90%, c’è ad esempio il videogioco denominato Mortal Shell: Enhanced Edition. Gli utenti, in particolare, potranno acquistarlo ad un prezzo davvero irrisorio pari a soli 2,99 euro. Ci sono poi tanti altri titoli proposti con sconti pari anche all’85%. Tra questi, ricordiamo ad esempio i videogiochi Amnesia: Collection e Control Ultimate Edition. Entrambi sono dunque disponibili all’acquisto su Xbox Store con questo sconto folle. Gli utenti potranno dunque portarseli a casa a dei prezzi davvero vantaggiosi pari rispettivamente a 4,49 euro e 5,99 euro.

Come sempre, questi sono soltanto alcuni dei videogiochi proposti a dei prezzi folli su Xbox Store. Consigliamo però agli utenti di affrettarsi. Alcuni di questi sconti termineranno infatti il prossimo 8 settembre 2025, mentre altri termineranno il prossimo 14 settembre 2025. Occorre quindi affrettarsi per acquistare per la propria console tantissimi videogiochi spendendo delle cifre decisamente contenute e soprattutto convenienti.