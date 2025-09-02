Amazon DEVASTANTE con lo sconto sul notebook gaming MSI

Uno sconto molto interessante viene applicato oggi da Amazon sull’acquisto di un notebook da gaming di tutto rispetto, si tratta di un prodotto di casa MSI, precisamente parliamo di MSI Cyborg 15 (modello A13VF-1853IT), un notebook che viene caratterizzato da innumerevoli punti di forza che gli permettono di distinguersi dalla massa, soprattutto a questo prezzo.

Il punto di forza è prima di tutto caratterizzato da una scheda grafica dedicata di alto livello, parliamo dell’eccellente NVIDIA RTX 4060, con 8GB di GDDR6, passando poi per 16GB di RAM DDR5 a 4800MHz (comunque espandibili con slot dedicati) e per finire con processore Intel Core i7-13620H, che viene completato dalla presenza comunque di 512GB di SSD PCIe4. La connessione alla rete avviene sia tramite la LAN, che il WiFi 6e, senza dimenticarsi della connettività bluetooth.

Il display è da 15,6 pollici di diagonale, è al solito un IPS LCD che offre una buona resa, con soprattutto una buonissima qualità nei dettagli e nitidezza (risoluzione massima FullHD), passando per il refresh rate elevato, perfetto ad esempio per godere di un gaming di livello nettamente superiore alla media.

Amazon, lo sconto di questi giorni è ottimo sul notebook da gaming

L’occasione che gli utenti hanno tra le mani è forse una delle migliori di sempre, considerando che comunque non si spenderanno più i 1399 euro richiesti in origine per l’acquisto del notebook, ma oggi il consumatore arriva a dover investire un quantitativo di soli 949 euro per effettuare l’ordine subito a questo link.

Nessuno si sarebbe mai aspettato così tanta qualità ad un prezzo così basso, sapendo comunque che parliamo di un brand estremamente conosciuto e diffuso in tutto il mondo. La spedizione viene gestita da Amazon con consegna in pochissimo tempo.