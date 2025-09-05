Microsoft: dipendenti licenziati dopo la protesta pro-Palestina?

Negli Stati Uniti si è riacceso il dibattito sull’etica delle grandi aziende tecnologiche. Al centro della questione ora c’è Microsoft. L’azienda, infatti, ha licenziato due ingegneri, Riki Fameli e Anna Hattle, dopo che i due avevano preso parte a una manifestazione di protesta negli uffici della compagnia. Il gesto, secondo molti osservatori, segna una frattura profonda tra i vertici aziendali e una parte della propria forza lavoro. La quale è sempre più determinata a chiedere trasparenza sulle collaborazioni con governi coinvolti in conflitti armati. L’episodio si inserisce in un clima di tensione che da mesi attraversa l’azienda di Redmond. A tal proposito, gruppi di dipendenti e attivisti hanno formato un collettivo denominato “No Azure for Apartheid”. Ciò con l’obiettivo di spingere l’azienda a riconsiderare i propri rapporti con Israele. Al centro delle contestazioni c’è l’uso della piattaforma cloud Azure, che secondo i manifestanti fornirebbe supporto a operazioni di sorveglianza e attività militari nei territori palestinesi.

Si accende il dibattito sulla trasparenza della piattaforma Azure di Microsoft

I due ingegneri, insieme ad altri colleghi, erano riusciti a entrare nell’ufficio del presidente Brad Smith, trasmettendo la protesta in diretta su Twitch. L’azione si è conclusa con l’arresto di più persone, tra cui proprio Fameli e Hattle. Per l’azienda di Redmond la linea è chiara: violare le regole interne significa superare un limite non negoziabile. In una nota ufficiale diffusa a GeekWire, Microsoft ha parlato di gravi violazioni delle politiche aziendali e del codice di condotta. Sottolineando che la sicurezza dei dipendenti e l’ordine negli uffici devono rimanere priorità assolute.

Ma il centro della vicenda non sta solo nel rispetto del regolamento interno. La domanda di fondo riguarda il ruolo che una corporation globale come Microsoft deve assumere in contesti geopolitici delicati. Da un lato, l’azienda rivendica di agire nel rispetto dei diritti umani. Annunciando l’apertura di un’indagine interna per verificare le condizioni e le finalità dei contratti intrapresi. Dall’altro, una parte dei lavoratori denuncia una distanza crescente tra i valori dichiarati e le scelte effettive. Quest’ultimi accusano i vertici di privilegiare i rapporti commerciali rispetto alla responsabilità sociale.