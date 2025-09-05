IFA 2025: Motorola svela edge 60 neo, moto g06 power e moto g06

Motorola edge 60 neo: compatto, elegante e potente

Motorola ha portato sul palco di IFA 2025 il nuovo edge 60 neo, lo smartphone più compatto e leggero della gamma. Pensato per chi viaggia o vuole un dispositivo maneggevole senza rinunciare alla potenza, integra un display da 6,36 pollici con luminosità fino a 3000 nit, bordi sottilissimi e tre colorazioni Pantone esclusive. La robustezza è garantita da Gorilla Glass 7i, certificazione IP68/69 e standard MIL-STD-810H.

Il cuore del dispositivo è la fotocamera. Il sensore principale Sony LYTIA, unito alla piattaforma moto AI, permette scatti ottimizzati in automatico, texture più definite e colori brillanti. Gli utenti possono contare su strumenti avanzati come la stabilizzazione adattiva per i video in movimento, preset fotografici ottimizzati e persino funzioni di creazione visiva tramite intelligenza artificiale generativa. L’autonomia non sarà un problema con la batteria da 5000 mAh che assicura fino a due giorni di utilizzo. Compatibile anche la ricarica TurboPower da 68W che promette energia sufficiente per l’intera giornata in soli 7 minuti. Presente, infine, la ricarica wireless da 15W per chi preferisce la comodità del “senza fili”.

Moto g06 power e moto g06: batteria e display da record

Per chi cerca convenienza senza compromessi, arrivano moto g06 power e moto g06. Il primo porta con sé la batteria da 7000 mAh più capiente mai vista nella sua fascia di prezzo, capace di superare i due giorni e mezzo di autonomia con un uso intenso. Il secondo offre invece un ottimo equilibrio tra prestazioni e costo accessibile che sorprende per la sua fascia. Entrambi condividono il display da 6,88 pollici, il più ampio mai introdotto nella serie moto g, fino a 600 nit e ottimizzato con tecnologia Water Touch per essere utilizzato anche con dita bagnate. A completare l’esperienza ci sono altoparlanti stereo con Dolby Atmos e Bass Boost, per un suono profondo e avvolgente.

Sul fronte fotografico spiccano i sensori principali da 50 MP con tecnologia AI per migliorare nitidezza e dettagli anche in scarse condizioni di luce. Grazie a 12 GB di RAM con RAM Boost e al processore MediaTek Helio G81 Extreme, questi modelli offrono multitasking fluido e ampio spazio di archiviazione, espandibile fino a 1 TB.

The Brilliant Collection: moda e tecnologia insieme

IFA 2025 è stata anche l’occasione per annunciare la disponibilità europea e mediorientale della Brilliant Collection, nata dalla collaborazione tra Motorola e Swarovski. Questa linea esclusiva comprende il pieghevole motorola razr 60 con dettagli in cristalli incastonati a mano e le cuffie moto buds loop in colorazione Pantone Ice Melt, arricchite da finiture preziose e audio firmato Bose. Un set che unisce lusso, innovazione e stile unico. L’arrivo della Brilliant Collection con cristalli Swarovski aggiunge un tocco in più al portfolio dell’azienda, mostrando come tecnologia e design possano fondersi in modo originale e sorprendente.