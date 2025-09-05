Google aggiorna Gemini: modificare e generare immagini ora è più semplice

L’intelligenza artificiale viene utilizzata per diversi scopi tra cui la generazione di immagini da utilizzare su blog e siti web o, semplicemente, da poter condividere sui social. Fino a poco tempo fa tutto ciò richiedeva molto tempo oltre che competenze adeguate in ambito di graphic design. Al fine di andare incontro alle esigenze degli utenti, le aziende mettono a disposizione diverse soluzioni basate sull’AI. Un esempio è proprio Google, che ha deciso di ottimizzare le funzioni presenti in Gemini.

Non a caso, Google ha deciso di rilasciare diversi aggiornamenti e, dunque, miglioramenti che consentono sia di modificare delle immagini ma anche di generarne delle nuove. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo maggiori informazioni in merito a tutte le novità di Google.

Google migliora Gemini per generare le immagini

Chi non vorrebbe avere sempre a portata di mano immagini nuove senza dover perdere ore? Tutto ciò è possibile grazie a importanti funzioni messe a disposizione da Google mediante Gemini. Proprio nelle scorse ore, Google ha sorpreso gli utenti apportando un vero e proprio rinnovamento per generare e modificare le immagini con l’app Gemini sia per AI Studio che Vertex AI.

Se fino a poco tempo fa tutto ciò richiedeva molto tempo oltre che competenze adeguate in ambito di graphic design, oggi soluzioni come questa non fanno altro che semplificare tutti i processi richiesti oltre che consentire di ridurre sostanzialmente i tempi. Non a caso, dunque, con il nuovo modello l’utente può ottenere ottimi risultati semplicemente inserendo input testuali. Come anticipato, il lavoro portato avanti da Google per ottimizzare il servizio consente sia di effettuare modifiche a immagini già esistenti che generarne di nuove.

Un modo semplice e rapido, dunque, a cui tutti possono accedere per portare a termine progetti che richiedono l’inserimento o la modifica di foto e immagini.