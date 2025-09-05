Play Store

Google ha introdotto una nuova funzione sul Play Store che rende più fluido il processo di installazione delle app. Dopo una lunga fase di test avviata circa un anno fa, è finalmente in corso il rollout su larga scala dell’opzione che consente di aprire automaticamente un’app subito dopo la sua installazione.

Un’opzione semplice ma utile

La novità appare come un interruttore chiamato “Apri automaticamente quando pronta”, che si trova direttamente nella pagina di installazione di un’app. Se attivato, il sistema avvierà l’applicazione appena terminato il download e la procedura di installazione.

Rispetto alla primissima versione di prova, Google ha modificato leggermente il testo dell’opzione, ora reso più chiaro e conciso con la dicitura “Passa all’app dopo l’installazione”. In questo modo l’utente sa subito cosa aspettarsi senza bisogno di ulteriori spiegazioni.

Timer di sicurezza da cinque secondi

Un dettaglio importante è che l’apertura non avviene in maniera immediata. Una volta completata l’installazione, il Play Store mostra una notifica con un timer di cinque secondi. Durante questo intervallo l’utente può decidere se aprire subito l’app con il tasto “Apri”, oppure annullare l’operazione con “Annulla”.

Questa scelta introduce un margine di controllo utile. Non sempre, infatti, chi scarica un’app vuole aprirla subito: può trattarsi di un download effettuato in anticipo, o di un’installazione avviata mentre si è impegnati in altro. La finestra di cinque secondi consente quindi di evitare aperture indesiderate.

Funzione attiva ma non obbligatoria

La nuova impostazione è disabilitata di default, quindi nessuno sarà obbligato a utilizzarla. Tuttavia, al momento non è possibile rimuovere del tutto la voce dalla schermata di installazione: chi non intende servirsi di questa possibilità dovrà semplicemente ignorarla.

Nonostante ciò, la funzione rappresenta un piccolo ma significativo miglioramento dell’esperienza utente. Con un singolo gesto si risparmia un passaggio, soprattutto in quei casi in cui si scaricano app che si ha subito intenzione di utilizzare.

Un anno di test alle spalle

L’idea di aprire automaticamente le app dopo l’installazione non è del tutto nuova. Già nel 2024 Google aveva iniziato a sperimentarla su un gruppo ristretto di utenti, ma poi sembrava aver accantonato il progetto. In realtà, il colosso di Mountain View ha preferito prendersi più tempo per perfezionarla e ora la ripropone in una veste più intuitiva e coerente con le abitudini degli utenti.