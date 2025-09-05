Google Telefono

Google ha introdotto una nuova funzione nell’app Google Telefono che consente di personalizzare radicalmente l’aspetto delle chiamate in arrivo. Le cosiddette Calling Card rappresentano un’evoluzione dell’interfaccia, già aggiornata negli ultimi mesi con il design Material 3 Expressive, e mirano a offrire un’esperienza più personale e riconoscibile durante le conversazioni.

Un nuovo modo di vedere i contatti

Con l’arrivo delle Calling Card, gli utenti possono associare ai propri contatti un’immagine a schermo intero che compare durante la chiamata. Non si tratta più della classica miniatura o di un riquadro standard: la foto scelta riempie l’intero display per tutta la durata della chiamata, rendendo immediatamente chiaro chi sta chiamando.

Il funzionamento è semplice. Dopo aver ricevuto la notifica che segnala la novità, è sufficiente entrare nelle impostazioni di Google Telefono o, in alternativa, passare dall’app Google Contatti. Qui si seleziona un contatto e si può decidere se scattare una nuova foto o importarne una dalla galleria o da Google Foto. Una volta scelta, l’immagine può essere ritagliata e regolata, con la possibilità di personalizzare anche il testo del nome con diversi caratteri e colori.

Personalizzazione solo locale

Un aspetto importante è che la personalizzazione resta visibile unicamente sul proprio dispositivo. Le Calling Card non sono quindi condivise con altri utenti: chi riceve la chiamata continuerà a vedere l’immagine standard del contatto, a meno che non abbia a sua volta impostato una card personalizzata sul proprio telefono. Si tratta dunque di un’opzione pensata per migliorare la gestione visiva della rubrica e delle chiamate, senza alcun impatto lato mittente.

Questa caratteristica distingue l’approccio di Google da quello di altre piattaforme, come Apple, che hanno già introdotto funzioni simili. Nel caso dell’azienda di Mountain View, la funzione è progettata per restare semplice, immediata e confinata all’esperienza dell’utente che la attiva.

Una scelta che rafforza il rinnovamento grafico

Le Calling Card si inseriscono nel più ampio percorso di rinnovamento di Google Telefono. Negli ultimi mesi l’app ha ricevuto numerosi aggiornamenti grafici per allinearsi al linguaggio estetico Material 3 Expressive, caratterizzato da superfici più uniformi, colori dinamici e angoli arrotondati. Con l’introduzione delle card personalizzate, la schermata delle chiamate si arricchisce di un elemento fortemente distintivo, che contribuisce a differenziare ulteriormente l’app rispetto a concorrenti e dialer preinstallati.

In particolare, la nuova interfaccia sostituisce le immagini piccole e statiche con fotografie ad alta risoluzione che coprono l’intero schermo, enfatizzando l’impatto visivo e rendendo la chiamata più riconoscibile. È un’evoluzione che va oltre l’estetica: facilita l’immediato riconoscimento dei contatti più importanti, riducendo al minimo le possibilità di errore o confusione.