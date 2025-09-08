Snapdragon 8 Elite Gen 5: super veloce su S26

Il mese di settembre sarà un mese decisamente ricco per quanto riguarda l’hardware inserito all’interno delle piattaforme mobile attualmente in fase di sviluppo, molto presto infatti assisteremo all’arrivo dei nuovi chip montati a bordo di iPhone, ovvero la serie a 19 Pro di Apple, ma anche all’arrivo della nuova proposta da parte di Qualcomm per la famiglia Snapdragon.

Proprio su quest’ultima si concentrano le indiscrezioni di oggi dal momento che una fuga di notizie preannuncia alcuni dettagli sul prossimo modello top di gamma di questa famiglia di professori, il quale cambierà ancora una volta a nome e porterà con sé la dicitura Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Velocissimo e potente

Il chip in questione verrà presentato il mese prossimo durante lo Snapdragon Summit e ovviamente verrà spiegato nei dettagli da parte dell’azienda, recenti voci di corridoio però ci annunciano in anteprima che il prodotto in questione dovrebbe basarsi su due core Prime con clock a 4,61 GHz, insieme a sei core Performance a 3,63 GHz. Lato grafico, invece, monterà una GPU Adreno 840 a 1,2 GHz.

Ma non è finita qui, sembra infatti che Samsung stia già lavorando ad una versione apposita per i suoi Galaxy S 26 che porterà il clock del dispositivo addirittura a 4,74 GHz, offrendo dunque un boost prestazionale abbastanza importante.

Ovviamente si tratta di voci di corridoio che necessitano assolutamente di una conferma ufficiale da parte delle parti coinvolte, nonostante tutto però è lecito aspettarsi un incremento di potenza dal momento che i primi test per quanto riguarda questo processore raccontano di oltre 4 milioni di punti totalizzati sul benchmark AnTuTu.

Non rimane dunque che attendere per toccare con mano tutte queste novità che si presenteranno all’interno del prossimo mese, si tratta ovviamente di un periodo caldo che vedrà numerose società contendersi il primato per quanto riguarda questo mercato, da un lato abbiamo Apple, dall’altro abbiamo Qualcomm e dall’altro ancora MediaTek.