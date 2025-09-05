Dyson PencilVacTM e V16 Piston Animal Submarine all’IFA 2025: innovazione senza limiti

Dyson torna all’IFA 2025 con due modelli che catturano l’attenzione. I Dyson V16 Piston Animal Submarine e Dyson PencilVacTM condensano anni di ricerca in soluzioni per la pulizia capaci di sorprendere. Ogni dettaglio appare progettato per dare potenza, intelligenza e praticità. Entrambi i modelli dialogano con l’app MyDysonTM, che fornisce avvisi di manutenzione, consigli e gestione in tempo reale. Il Dyson V16 introduce strumenti per auto, animali domestici e punti difficili. PencilVacTM integra display LCD con autonomia residua e modalità di potenza. Dyson annuncia anche una docking station con svuotamento automatico e capacità da 2,5 litri per catturare fino a 60 giorni di polvere. Cosa si può chiedere di più a un aspirapolvere, giusto?

V16 Piston Animal Submarine

Il nuovo Dyson V16 offre una potenza di 315AW grazie al motore HyperdymiumTM da 900W. La tecnologia Dynamic Cyclone aggiunge cinque cicloni in modalità Boost. La spazzola All Floor ConesTM Sense con doppio cono districa anche i capelli lunghi e adatta la velocità della spazzola al tipo di pavimento. L’illuminazione a LED rivela la polvere invisibile. Il contenitore CleanCompaktorTM comprime i detriti fino a tre volte di più, mantenendo le superfici interne pulite durante lo svuotamento. Il sistema HEPA a cinque stadi trattiene il 99,99% delle particelle da 0,1 micron. Con 70 minuti di autonomia e batteria sostituibile, garantisce sessioni senza cali di potenza. Gli accessori includono spazzola anti-groviglio 2.0, spazzola combi e bocchetta a lancia. Con la spazzola lavapavimenti SubmarineTM 2.0, il modello Dyson tratta i pavimenti duri con rullo in microfibra, serbatoio da 300 ml e idratazione controllata.

Dyson PencilVacTM

Un diametro di soli 38 mm rende il Dyson PencilVacTM l’aspirapolvere più sottile al mondo. Il nuovo motore HyperdymiumTM 140k, con diametro da 28 mm, raggiunge 140.000 giri al minuto erogando 55AW. La spazzola FluffyconesTM con quattro coni controrotanti espelle capelli lunghi, pulendo in avanti e indietro grazie alla luce laser anteriore e posteriore. I coni sporgenti permettono di arrivare fino al battiscopa. Il sistema di separazione lineare a due stadi cattura il 99,99% delle particelle da 0,3 micron e comprime la polvere. Il contenitore da 0,08 litri con compressore d’aria trattiene cinque volte più detriti. Il meccanismo a siringa espelle lo sporco e pulisce il filtro in un solo gesto. Con 60 minuti di autonomia e dock magnetico, l’esperienza con Dyson migliora alla grande.