Dreame V30 e V20 Pro all’IFA 2025: potenza, design ed IA al servizio della pulizia

All’IFA 2025 Dreame ha lanciato i Dreame V30 e V20 Pro, device speciali che hanno attirato sguardi e curiosità grazie a numeri da record. Il V30 spinge fino a 330 air watt, mentre il V20 Pro si ferma a 210 AW. Valori che non passano inosservati e che hanno sorpreso tutti. L’autonomia raggiunge 90 minuti in entrambi i modelli, sostenuti da batterie da 8×3.200 mAh. Le superfici ampie possono finalmente essere affrontate senza interruzioni, riuscendo ad arrivare a fino a 270 metri quadrati per il V30 e 250 per il V20 Pro.

Comfort, aria più sana e disponibilità dei nuovi Dreame

Il debutto europeo ha svelato innovazioni destinate a cambiare l’esperienza d’uso. Tra queste ciò che ha sorpreso del Dreame sicuramente è il braccio robotico GapFree AI, guidato da sensori a infrarossi. Scende vicino a muri e mobili, riducendo lo spazio non coperto fino a zero millimetri. Polvere, peli e briciole lungo i battiscopa vengono catturati al primo passaggio. La spazzola aggiornata integra il sistema TangleCut, che taglia i capelli durante l’aspirazione con due raschietti motorizzati. Stop agli interventi manuali su ciocche incastrate! Il tubo pieghevole a 90 gradi e regolabile in quattro posizioni porta il getto d’aria sotto letti e divani. La tecnologia CelesTect rileva poi lo sporco nascosto e regola la potenza, inoltre tutto viene mostrato sul display LED in tempo reale.

La qualità dell’aria anche ha avuto il suo ruolo nella progettazione dei dispositivi targati Dreame. Entrambi i modelli adottano un filtro HEPA H14, capace di catturare il 99,99% delle particelle fino a 0,1 micron. Il sistema a cinque strati si affianca a componenti lavabili e batteria rimovibile. Longevità e praticità si uniscono in un unico gesto. Il DreameV30 si distingue con la spazzola OmniX 2.0, pensata per tappeti a pelo lungo. L’illuminazione a 140 gradi rivela sporco invisibile e riconosce automaticamente la superficie. Il Dreame V20 Pro offre invece una spazzola multi-superficie adatta a pavimenti duri e tappeti, sempre con luce integrata. L’attesa terminerà il 25 settembre. I due modelli arriveranno sul sito ufficiale, su Amazon e nei negozi partner. Il V30 sarà proposto a 599 euro, con sconto di 50 euro nelle prime due settimane. Il DreameV20 Pro partirà da 429 euro, ridotto di 40 euro nello stesso periodo. Non è il momento giusto per portare a casa tecnologia e comfort insieme?