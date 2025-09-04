Tim: con questa promo giga illimitati a meno di 10 euro al mese

Un elemento di poco fondamentale durante l’utilizzo del nostro smartphone sicuramente è la promozione attiva sul numero di cellulare inserito al suo interno, l’offerta infatti permette di usufruire diminuire, SMS e gigabyte del traffico dati che ovviamente sono indispensabili per poter restare connessi con la nostra vita digitale e svolgere le attività cui abbiamo bisogno come mandare un semplice messaggio oppure pubblicare un contenuto sui social network.

Attivare un’offerta telefonica adeguata in base alle nostre necessità di conseguenza rappresenta un passaggio obbligato che non va assolutamente sbagliato poiché ovviamente l’offerta deve permetterci di svolgere tutte le nostre attività senza troppi problemi, e comunque che trovare l’offerta più adatta ai nostri bisogni è un’attività dalla quale non possiamo esimerci, fortunatamente qui in Italia i cataloghi abbondano e sono ricchi di promozioni finemente calibrate per venire incontro ai bisogni dei consumatori.

Da questo punto di vista, un provider che potrebbe fare al caso vostro è TIM, L’operatore italiano infatti ha un catalogo di offerte davvero valido e ricco di opzioni pensate per accontentare davvero chiunque, queste offerte sono pensate per soddisfare le esigenze di ogni categoria di consumatore e oggi me ne portiamo una davvero interessante con una particolarità che potrebbe davvero colpirvi.

Anche i giga illimitati

L’offerta in questione permette di accedere a 200 GB di traffico dati in connettività 5G insieme a minuti limitati verso tutti e 200 SMS verso tutti, la promozione ha un costo mensile di 9,99 € con un costo di attivazione di 10 € all’interno dei quali sono inclusi la Sim fisica e cinque euro di credito su di essa, ma il punto nevralgico risiede nel bonus che si può attivare con questa offerta, coloro che infatti hanno già una promozione di rete fissa attiva nel proprio salotto di casa possono evolvere la promozione passando ai giga in 5G completamente illimitati ma mantenendo lo stesso prezzo mensile che dunque non aumenta di nemmeno un centesimo, si tratta ovviamente una promozione davvero interessante nel momento che attualmente solo in pochi riescono ad offrire i giga limitati su una promo mobile.