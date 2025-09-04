Tesla: Robotaxi crescono ad Austin, ma ci sono ancora sorprese

Il servizio Robotaxi di Tesla ad Austin è cambiato ancora. L’area operativa si è estesa da 236 a 448 chilometri quadrati. In poco più di due mesi la copertura è triplicata ed ora raggiunge aeroporto e Gigafactory Texas, collegando centro e sobborghi. Un’espansione rapida che suscita entusiasmo e sospetti. È davvero il futuro della mobilità o solo un esperimento mascherato? La comunicazione ufficiale, sta di fatto, che dimostra l’aumento dell’area e 50% in più di auto disponibili. I numeri restano però avvolti da silenzio strategico. Tesla continua a non dichiarare la flotta esatta. Perché questa riservatezza? Forse i dati effettivi non coincidono con le aspettative.

Crescita della flotta Tesla tra mistero e calcoli

All’inizio, il 22 giugno, i mezzi erano tra dieci e venti ed Elon Musk aveva parlato di cautela e sicurezza. Ora la flotta viene stimata tra trenta e settantacinque unità, includendo quelle della Bay Area. Musk, ha però confermato nulla, ha solo lasciato intendere un traguardo oltre le cento auto in California nei prossimi mesi. La discrepanza ora tra dichiarazioni e realtà non fa che alimentare discussioni. Intanto, si promette che metà degli americani potrà usare il servizio Tesla entro fine anno, una prospettiva che al momento sembra più un sogno che un piano concreto. È lecito chiedersi quanto sia vicino quel futuro e quanto resti solo marketing. Intanto Safety Monitor restano a bordo per vigilare sulla guida autonoma, una presenza che però solleva interrogativi. Se la tecnologia Tesla fosse davvero pronta, servirebbe ancora un supervisore umano?

La città texana appare così come un banco di prova. Ogni corsa genera dati preziosi per perfezionare software e interazioni urbane. La strategia Tesla punta a creare una rete estesa, fatta non solo di veicoli aziendali ma anche di auto private integrate. L’espansione rapida lascia intravedere scenari affascinanti. Strade dove i Robotaxi Tesla diventano presenza quotidiana, spostamenti più rapidi, meno auto ferme nei parcheggi. Sembra un futuro vicino, ma in realtà quanta strada resta da percorrere? Tra entusiasmo e scetticismo, Austin continua ad accogliere veicoli che cambiano il ritmo della città. Forse Tesla sta già preparando un mondo nuovo, oppure sta solo testando i limiti della pazienza collettiva. La risposta arriverà con il tempo, mentre i Robotaxi continuano a muoversi silenziosi sotto il sole del Texas.