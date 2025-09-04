Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: leggerissimo, extra sottile e con diverse dimensioni disponibili

I nuovi tablet Samsung sorprendono per sottigliezza e leggerezza. Il Galaxy Tab S11 misura appena 5,5 mm e pesa 469 grammi nella versione WiFi. La versione Ultra, più imponente, sfiora i 5,1 mm e 692 grammi. Il design in Armor Aluminum e la resistenza IP68 assicurano robustezza e durata. I display Dynamic AMOLED 2x catturano l’attenzione: 11 pollici per il modello base e 14,6 per il Samsung Ultra, con 120Hz di refresh, picco di 1.600 nit e supporto app di terze parti come Goodnotes, Clip Studio Paint, LumaFusion e Notion. La S Pen aggiornata offre punta conica e scocca esagonale, garantendo precisione in scrittura e disegno. DeX esteso permette il doppio schermo su monitor esterni e fino a quattro ambienti di lavoro personalizzati. Strumenti come Gemini Live, Assistente al disegno, Assistente alla scrittura e Cerchia e Cerca semplificano ogni attività.

Prestazioni e memoria: potenza che si sente

Come processore per la nuova gamma Samsung abbiamo il MediaTek Dimensity 9400+ prodotto a 3nm. Il chip promette elaborazioni più veloci, multitasking fluido e AI più reattiva. Rispetto al Tab S10 Ultra, le performance crescono del 33% per la NPU, 24% per la CPU e 27% per la GPU. La RAM parte da 12GB sul Samsung modello base, fino a 16GB sull’Ultra. La memoria interna varia da 128GB su S11 a 1TB sull’Ultra, espandibile fino a 2TB. Il supporto WiFi 6E e 7 e la connettività 5G opzionale ampliano le possibilità di lavoro e intrattenimento. Le batterie sono belle generose in tutti i casi: 8.400mAh per S11 e 11.600mAh per Ultra, entrambe poi compatibili con ricarica rapida da 45W.

Fotocamere, accessori e prezzi della gamma Samsung

Le fotocamere catturano ogni dettaglio: 12MP ultra grandangolare frontale su entrambi i modelli, 13MP posteriore su S11 e 13MP + 8MP ultra grandangolare sull’Ultra. Gli accessori includono Book Cover Keyboard Slim, Book Cover, Frame Cover e protezione antiriflesso per schermo. I prezzi partono da 899€ per Galaxy Tab S11 WiFi 128GB fino a 1.489€ per S11 Ultra 5G 256GB, con promo lancio fino al 1° ottobre che aggiunge momentaneamente sconti. Il tablet base 128GB WiFi costa 899€, il 256GB WiFi 959€, 512GB WiFi 1.079€ a 959€. La versione 5G parte da 899€ (128GB), 959€ (256GB). Il Samsung Galaxy S11 Ultra WiFi parte poi da 1.339€ (256GB), 1.459€ (512GB), 1TB 1.759€ mentre con lo sconto è a 1.459€. Ultimo, il Samsung Ultra 5G 256GB con promo 1.339€.