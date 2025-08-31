Google Foto cambia la sua interfaccia: scopriamo le modifiche

Per gli utenti Android di Google Foto è arrivato nuovo design dell’app. Confermando la release 7.42, l’applicazione convincia a cambiare la propria interfaccia. Non si tratta però solo di un semplice aggiornamento estetico. Google ha scelto di ripensare la disposizione dei comandi e la logica con cui l’utente interagisce con le proprie immagini. Riducendo così i passaggi inutili e velocizzando le operazioni più frequenti. Il segnale più evidente di tale trasformazione si trova subito nella parte alta dello schermo. Là dove prima bisognava compiere uno swipe per conoscere data, ora e posizione di uno scatto, adesso le informazioni compaiono in automatico. Restano soltanto due simboli a fare compagnia alla foto: una stella, che con un tocco permette di salvarla nei preferiti, e il classico menu a tre puntini che raccoglie tutte le altre funzioni. Una scelta che privilegia la chiarezza e l’essenzialità.

Google Foto: ecco i cambiamenti in arrivo

Il cambiamento più consistente riguarda però la zona inferiore. Ovvero quella che ospitava il carosello di opzioni. Google ha deciso di abbandonare quella soluzione, ritenuta dispersiva, per sostituirla con un elenco verticale molto più leggibile. Da qui è possibile accedere alle sezioni già note, come “Informazioni” o alle funzioni creative per comporre video e collage. Non mancano naturalmente le azioni più pratiche, dal download al salvataggio nella libreria, fino all’eliminazione del file dal dispositivo.

Per rendere la navigazione ancora più scorrevole compaiono, poco sotto la foto, dei badge a forma di pillola. Tali piccoli pulsanti offrono scorciatoie immediate. Come modificare la categoria di un’immagine, gestire una Live Photo, decidere se aggiungere alla propria raccolta un contenuto condiviso o verificarne lo stato di backup. Anche gli scatti in sequenza beneficiano di un miglioramento. Ora basta un tocco sull’icona dedicata per stabilire la foto principale, separare le immagini del gruppo o selezionarle in blocco.

Nemmeno la barra di navigazione di Google Foto, presente in basso, è rimasta identica a se stessa. Le icone sono state ridisegnate e riorganizzate in modo da rendere più intuitivi i comandi di condivisione, modifica, aggiunta ad album o archivio e cancellazione.