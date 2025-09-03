BYD Yangwang U9 segna il record di velocità per un’auto elettrica

Molto spesso il mondo delle auto elettriche viene erroneamente associato alla presenza di scarse prestazioni, ebbene non è così, le auto elettriche, soprattutto quelle più recenti, non hanno nulla da invidiare alle auto termiche dal momento che riescono a garantire prestazioni e velocità massime e degne delle vetture più famose, senza tener conto che a differenza delle auto termiche, quelle elettriche riescono ad erogare il massimo della coppia fin da subito.

A ribadire questo concetto ci ha pensato una vettura elettrica di stampo cinese, ovvero la Yangwang U9 Track Edition.

Questa vettura infatti ha stabilito il nuovo record mondiale per quanto riguarda la velocità massima raggiunta da un’auto elettrica grazie al valore toccato presso il circuito ATP in Germania equivalente a ben 472,2km/h, un valore assurdo merito dei motori montati a bordo.

Potenza senza freni

L’auto è riuscita a toccare questa velocità grazie alla presenza di quattro motori da 555 kW in grado di erogare una potenza complessiva dunque di 3018 cavalli equivalenti alla somma dei kilowatt presenti, ovvero 2220 kW.

Per riuscire in questa impresa, la vettura ha sfruttato tutte le tecnologie presenti a bordo installate appositamente per garantire il massimo delle prestazioni e soprattutto una migliore gestione di una potenza del genere, che lo specifico parliamo di sistemi di torque vectoring avanzati e il sistema di controllo intelligente DiSus-X della piattaforma e4, che regola automaticamente le sospensioni.

Si tratta di un valore davvero senza precedenti che segna un passo in avanti per quanto riguarda la natura sportiva di queste vetture fin troppo spesso considerate non al pari di quelle termiche in termini di prestazioni sportive, ovviamente la vettura non è disponibile al mercato dal momento che comunque si tratta di un prototipo di prova destinato ovviamente a scrivere i dati per l’azienda che verranno utilizzati ovviamente per migliorare le caratteristiche delle auto destinate al mercato pubblico.