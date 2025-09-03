Amazon regala uno SCONTO FOLLE sulla smart TV Samsung

Nuovi sconti speciali vi attendono in questi giorni su Amazon dove potete comunque pensare di acquistare una smart TV di ottima qualità, realizzata da Samsung, a un prezzo decisamente più basso del normale, approfittando così di un rapporto qualità/prezzo più unico che raro.

Il modello che oggi può essere vostro a basso costo è l’UE75U7000FUXZT, un televisore da 75 pollici di diagonale con processore Crystal, e soprattutto risoluzione in UHD 4K. La tecnologia integrata al suo interno non può che essere di ultima generazione, considerando che parliamo di un device lanciato sul mercato nel corso del 2025, per questo motivo possiamo abbracciare HDR, OTS Lite & Adaptive Sound, ma anche tutta la smart experience che i tantissimi televisori di casa Samsung nel mondo riescono a offrire.

Naturalmente è possibile installare al suo interno un numero elevato di applicazioni di streaming, tra le quali annoveriamo Netflix, ma anche Amazon Prime Video, Disney+ e similari, godendo di una infinità di servizi e di utility. Il design è minimal e slim, dotato di cornici estremamente sottili ai bordi, offrendo nel contempo una chiara esperienza “infinity”, fermo restando avere una base di appoggio che non lo solleva in modo particolare dalla superficie, impedendo così il posizionamento di altri oggetti al di sotto dello stesso.

Amazon, lo sconto sulla smart TV Samsung è folle

L’occasione è davvero ghiotta per tutti gli utenti che vogliono acquistare una smart TV a basso prezzo su Amazon, difatti il listino di 899 euro è disatteso con una spesa finale che si oggi si può aggirare attorno a 768,99 euro (risparmiando circa 130 euro rispetto al listino). Premete questo link per acquistare, con spedizione a domicilio gratuita e garanzia di 24 mesi.