AirPods Pro 3: in arrivo cambiamenti per la custodia di ricarica?

Negli ultimi giorni le voci intorno agli AirPods Pro di terza generazione si stanno moltiplicando, mentre cresce l’attesa per il debutto ufficiale. Ora, però, l’attenzione non si concentra tanto sugli auricolari quanto sulla loro custodia di ricarica. Quest’ultima, secondo le indiscrezioni, potrebbe presentare un cambiamento importante. Il leaker Majin Bu sostiene, infatti, che il case abbandonerà del tutto il pulsante fisico per l’accoppiamento, per sostituirlo con un sistema di controllo touch. Al momento non emergono dettagli su eventuali funzioni aggiuntive legate a tale nuova soluzione, che sembrerebbe limitarsi a replicare il ruolo del vecchio tasto.
Apple: cosa cambia con i prossimi AirPods Pro 3
La scomparsa del pulsante fisico non convince tutti. Il tasto dedicato, per molti utenti, rappresentava una sicurezza in caso di difficoltà con la connessione Bluetooth. Affidarsi solo al touch, invece, potrebbe risultare frustrante, soprattutto per chi già lamenta una certa imprecisione nei controlli gestuali degli auricolari.
Riguardo l’estetica degli AirPods Pro 3, non emergono grandi rivoluzioni. Le linee dovrebbero rimanere fedeli alla filosofia minimalista che ha caratterizzato anche la generazione precedente. Le novità più attese sembrano nascondersi nella sfera funzionale. Secondo le informazioni trapelate, gli auricolari potrebbero integrare il monitoraggio del battito cardiaco, una funzione che allargherebbe ulteriormente il loro raggio d’azione. Allo stesso tempo, si parla di miglioramenti sensibili nella qualità del suono e di un potenziamento della cancellazione attiva del rumore.
C’è infine un’anticipazione che riguarda una delle funzioni più sorprendenti associate agli AirPods Pro 3, ma che potrebbe arrivare ancora prima sugli AirPods Pro 2. Si tratta della cosiddetta “Live Translation”, una modalità che trasformerebbe gli auricolari in uno strumento capace di tradurre in tempo reale le conversazioni. Rendendo così più fluido il dialogo con persone che parlano lingue diverse. Una funzione che, se confermata, potrebbe rappresentare uno dei passi più audaci nella strategia di Apple. Spostando il ruolo degli AirPods da semplici accessori audio a veri strumenti di comunicazione.