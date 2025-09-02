Vivo Y500 è ufficiale con una enorme batteria da 8200 mah

Il produttore tech Vivo ha da poco ampliato la sua gamma di smartphone Vivo Y con un nuovo dispositivo di rilievo. In queste ultime ore, infatti, l’azienda ha da poco annunciato in veste ufficiale per il mercato cinese il nuovo Vivo Y500. Quest’ultimo presenta diverse caratteristiche notevoli rispetto ai precedenti modelli, partendo in primis dell’autonomia. A bordo è infatti presente una batteria enorme con una capienza pari a ben 8200 mah.

Vivo annuncia in veste ufficiale per il mercato cinese il nuovo Vivo Y500

Nel corso delle ultime ore è stato annunciato in Cina un nuovo smartphone appartenente alla gamma Vivo Y. Come già detto in apertura, si tratta del nuovo Vivo Y500 e quest’ultimo si prospetta un mostro di autonomia. Lo smartphone può infatti contare su una batteria davvero enorme pari ad addirittura 8200 mah. Questa garantirà infatti fino a 18 ore di utilizzo continuo, secondo quanto riportato dall’azienda. In ogni caso, è presente il supporto alla ricarica da 90W.

Dal punto di vista prestazionale, lo smartphone è alimentato da uno degli ultimi processori di casa MediaTek. Si tratta nello specifico del soc MediaTek Dimensity 7300 e le prestazioni sono inoltre supportate da tagli di memoria comprendenti fino a 12 GB di RAM e fino a 512 GB di storage interno. Sul fronte lo smartphone dispone poi di un display con tecnologia AMOLED. Si tratta di un pannello con una diagonale pari a 6.77 pollici con risoluzione FullHD+ e con frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il nuovo Vivo Y500 dispone di un sensore fotografico principale da 50 MP con apertura focale pari a f/1.8 e un secondo sensore ausiliario da 2 MP. La fotocamera anteriore è invece da 8 MP. Non manca inoltre la presenza della certificazione di impermeabilità IP68/IP69.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Vivo Y500 sarà inizialmente disponibile all’acquisto in Cina ad un prezzo inziale di circa 170 euro al cambio.