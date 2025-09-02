ASUS ZenWiFi BD4 Outdoor: WiFi 7 veloce, sicuro e resistente

ASUS amplia la propria gamma di soluzioni di rete con il nuovo ZenWiFi BD4 Outdoor, un dispositivo progettato per portare le potenzialità del WiFi 7 anche negli spazi aperti. Dedicato a chi desidera estendere la connettività oltre le mura domestiche, il router è pensato per garantire prestazioni stabili, affidabili e sicure, indipendentemente dalle condizioni climatiche.

Prestazioni di nuova generazione

Grazie al supporto WiFi 7 dual-band con tecnologie MLO (Multi-Link Operation) e 4K-QAM, ZenWiFi BD4 Outdoor raggiunge velocità fino a 3600 Mbps, coprendo aree estese fino a 770 metri quadrati. Ciò consente di collegare più dispositivi in contemporanea senza rallentamenti, dal lavoro da remoto allo streaming in 4K, fino al gaming online. L’integrazione con la piattaforma ASUS AiMesh permette inoltre di estendere facilmente la rete esistente con altri router compatibili, offrendo una connettività fluida e continua sia all’interno sia all’esterno.

Resistenza e flessibilità

Il nuovo router outdoor è stato progettato per resistere a ogni situazione: vanta certificazione IP65 contro acqua e polvere, protezioni avanzate contro scariche elettrostatiche e sovratensioni, oltre a un funzionamento stabile in un range di temperatura compreso tra -30°C e 60°C. L’installazione risulta semplice grazie al supporto PoE+, con due porte da 2,5 G che permettono alimentazione e connessione con un unico cavo. In alternativa, è possibile utilizzare l’alimentatore CA incluso. Le varie opzioni di montaggio rendono il dispositivo adatto a giardini, cortili, terrazze o spazi pubblici.

Sicurezza e gestione intelligente

ASUS non trascura l’aspetto della protezione: ZenWiFi BD4 Outdoor integra AiProtection Pro, parental control avanzato e il supporto a numerosi servizi VPN. Inoltre, con la funzione Smart Home Master Network è possibile configurare fino a tre SSID differenti, ideali per creare reti dedicate a dispositivi IoT, telecamere di sorveglianza o all’uso dei bambini, semplificando la gestione domestica e garantendo maggiore controllo.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo ZenWiFi BD4 Outdoor è disponibile da subito presso gli ASUS Gold Store, i partner commerciali e i rivenditori autorizzati al prezzo di 157,00 €. Con ZenWiFi BD4 Outdoor, ASUS porta la velocità e l’affidabilità del WiFi 7 fuori casa, offrendo una soluzione robusta e pensata per chi vuole una rete stabile senza compromessi, anche all’aperto.