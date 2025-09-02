Strong a IFA 2025: la casa connessa diventa più sicura e smart

Berlino accoglie le ultime innovazioni di Strong, che a IFA 2025 mette in mostra un nuovo catalogo per rafforzare la propria presenza in Europa. L’azienda, parte del gruppo Skyworth, conferma la sua missione. Ovvero quella di offrire prodotti semplici da usare, affidabili e alla portata di tutti, capaci di trasformare la vita di tutti i giorni in un’esperienza digitale fluida e sicura.

Le novità non riguardano soltanto la velocità delle connessioni o la qualità delle immagini, ma si estendono al tema della protezione domestica. Con l’ampliamento della gamma dedicata alla sicurezza, Strong infatti punta a rendere le abitazioni più sicure e intelligenti. L’obiettivo è unire comfort e tecnologia, garantendo continuità nelle comunicazioni, fruizione dell’intrattenimento e monitoraggio degli ambienti.

Strong tra router 5G, Google TV e videocamere con AI

Il settore networking rappresenta uno dei pilastri dell’offerta. A Berlino fanno il loro debutto router 4G e 5G, hotspot portatili e sistemi Mesh capaci di offrire connettività stabile anche in movimento. Emergono i nuovi dispositivi con supporto al Wi-Fi 6 e Wi-Fi7, pensati per una copertura più ampia e prestazioni di livello superiore. Alcuni modelli si trasformano in power bank, ampliando ulteriormente la loro versatilità.

Non meno rilevante la parte dell’ intrattenimento. Con la nuova chiavetta Leap Nova, Strong porta Android 14 e Google TV in un dispositivo compatto ma potente, dotato di processore avanzato e supporto 4K Ultra HD. A questa si aggiungono televisori smart da 32” con HDR10 e Dolby Audio, perfetti anche per camper e barche grazie all’alimentazione a 12Volt.

Il fronte security mostra la crescita più interessanre. Tra le proposte troviamo videocamere per interni ed esterni in risoluzione 2K, campanelli smart e sistemi di registrazione UHD con notifiche intelligenti basate su intelligenza artificiale. Alcuni modelli sono alimentati da pannelli solari, confermando l’attenzione alla sostenibilità. Le integrazioni con Alexa, Google Home e l’app proprietaria completano un ecosistema che punta su praticità e controllo totale. Tutti i nuovi prodotti Strong saranno disponibili a partire dal quarto trimestre del 2025, rafforzando la visione del brand. Il cui scopo è sempre stato quello di unire sicurezza, connettività e intrattenimento in un unico ecosistema semplice e affidabile.