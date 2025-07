Samsung si prepara al IFA 2025 con le sue ultime novità

L’azienda sudcoreana ha puntato fortemente sull’AI, integrandola nei suoi smartphone e televisori per offrire un’interazione sempre più avanzata e naturale. Tali tecnologie consentono agli utenti di semplificare molte operazioni quotidiane. Il tutto migliorando l’efficienza e la personalizzazione dell’esperienza. Il momento culminante sarà il 4 settembre, data in cui è prevista la conferenza stampa ufficiale di Samsung. Si tratta di un evento molto atteso dall’intero settore. Durante il quale verranno illustrati in dettaglio tutti i nuovi prodotti e servizi intelligenti.

In particolare, verrà messo in risalto il ruolo centrale dell’ecosistema SmartThings. Quest’ultimo rappresenta il centro della strategia domestica smart di Samsung. SmartThings consente di creare un ambiente domestico connesso, in grado di adattarsi alle esigenze dell’utente in modo dinamico e su misura. Ciò collegando in maniera fluida diversi dispositivi. Tale approccio unisce intelligenza artificiale e connettività avanzata. È stato pensato per migliorare la qualità della vita all’interno delle mura di casa.

Partecipare all’IFA offre a Samsung una vetrina privilegiata per mostrare la sua visione del futuro tecnologico. Con un occhio attento all’innovazione e all’usabilità, l’azienda sudcoreana conferma il proprio ruolo guida nel settore. Ciò promuovendo soluzioni capaci di trasformare il rapporto tra persone e tecnologia in qualcosa di sempre più armonico e intuitivo. Il tutto all’interno delle proprie abitazioni. Non resta che attendere e scoprire i dettagli delle innovazioni per l’universo Samsung.