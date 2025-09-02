Mouse HP 240 Empire a prezzo shock: sconto Amazon del 59%

Poco più di 10 euro per poter acquistare questo mouse HP 240 Empire. Un modello non solamente ergonomico ma anche in grado di offrire un’esperienza d’uso ottimale. Lo sconto attualmente attivo sulla pagina web di Amazon fa crollare il prezzo di listino del 59%. Quale momento migliore, dunque, se non questo per cambiare il vostro attuale dispositivo?

Un mouse progettato e realizzato da HP pensando alle esigenze degli utenti che lavorano tante ore con il proprio PC. Non a caso, infatti, parliamo di un accessorio con design ambidestro dotato di tre pulsanti e una rotellina di scorrimento che si contraddistingue grazie a un’eccellente sensibilità. La risposta è immediata grazie al sensore ottico ad alta risoluzione fino a 1600 DPI. Tutto ciò è infatti indispensabile per garantire movimenti precisi su un’ampia gamma di superfici.

Mouse HP 240 Empire: oggi in offerta su Amazon

Non solo eleganza e design per questo mouse a marchio HP. Ci troviamo infatti davanti a un dispositivo molto sensibile e perfetto da utilizzare su diverse tipologie di superfici. Oltre a ciò, la presenza del Bluetooth 5.1 consente di connettere il mouse al dispositivo per poter usare il mouse quando e dove si vuole con un raggio di 10 metri.

Ottima anche la compatibilità di questo mouse. Questo modello HP 240, infatti, è compatibile con i PC provvisti di Bluetooth 5.1 e con i sistemi operativi Windows 10, Windows 11 e macOS. Giunti a questo punto non ci resta che parlare dell’autonomia. Caratteristica che non passa inosservata dato che con la batteria AA inclusa nella confezione la durata della batteria è assicurata fino a 24 mesi.

Non vi resta che approfittare dello sconto Amazon del 59% per poter pagare questo mouse a marchio HP solamente 10,28 euro anziché 24,99 euro.