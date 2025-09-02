HONOR Magic V5: il nuovo smartphone pieghevole più sottile e potente

HONOR Magic V5 sorprende per i suoi 8,8 mm di spessore e i soli 217 grammi, un equilibrio tra leggerezza e resistenza. I materiali avanzati come fibra S-glass, fibra PBO e super acciaio nella cerniera garantiscono durata e solidità. Lo schermo interno da 7,95 pollici e quello esterno da 6,43 pollici offrono protezione extra grazie a uno strato in fibra di carbonio e al NanoCrystal Shield antigraffio. Il sistema di cerniere HONOR Super Steel assicura migliaia di piegamenti senza perdere stabilità. La certificazione IP58 e IP59 protegge da polvere e immersioni fino a 1,5 metri, rendendo il dispositivo adatto a ogni ambiente.

Batterie avanzate e gestione intelligente

La batteria da 5820 mAh integra il 15% di silicio-carbonio, garantendo lunga autonomia e ricarica rapida. Il composito silicio-carbonio assorbe l’espansione naturale del silicio, preservando la stabilità strutturale. L’architettura a strati separa silicio e grafite, ottimizzando durata e efficienza. L’intelligenza artificiale gestisce in tempo reale la carica e la salute della batteria tramite il chip HONOR E2, riducendo il consumo e migliorando sicurezza e affidabilità anche in condizioni estreme. La versione da 1TB porta il silicio al 25%, con densità energetica di 901 Wh/L, tecnologia semi-solida e materiali autorigeneranti che aumentano la vita utile del dispositivo.

Fotocamere, produttività e creatività al massimo per il nuovo Honor

Il sistema AI Falcon offre fotocamere avanzate: un teleobiettivo periscopico 64MP, una principale 50MP Ultra Light Sensitive e una ultra-wide 50MP. L’intelligenza artificiale migliora ritratti, zoom e cattura di movimenti. Il supporto allo stilo amplifica l’esperienza su entrambi i display, favorendo appunti, schizzi e gestione di documenti. La modalità Multi-Flex consente l’uso simultaneo di tre app, rendendo più facile il confronto tra contenuti o le videoconferenze. Con MagicOS 9.0 e Google Gemini preinstallato, le funzioni AI aiutano nella scrittura, organizzazione, traduzione e condivisione in tempo reale.

HONOR Magic V5 supporta trasferimenti rapidi tra Android, iOS, macOS e Windows fino a 60 MB/s, con clonazione completa da altri dispositivi. L’AI sul cloud e on-device consente editing fotografico avanzato, creazione di video da immagini statiche e traduzione istantanea di testi e chiamate. L’utente può catturare ogni dettaglio con precisione sorprendente, con strumenti semplici per migliorare, rimuovere o estendere contenuti visivi. Ogni interazione diventa più intuitiva, sicura e fluida grazie a rilevamento intelligente di oggetti estranei sul display, prevenendo graffi e danni. HONOR Magic V5 è disponibile in Ivory White, Black e Dawn Gold a partire dal 2 settembre in Italia. Il prezzo di listino è 1999 euro, con un coupon sconto di 300 euro. L’acquisto su honor.com include il bundle con HONOR Magic Pen e HONOR Super Charger, garantendo un’esperienza completa fin dal primo utilizzo.