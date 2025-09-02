MediaWorld: i prezzi più BASSI tra tutti gli store sono qui

Il bello delle promozioni non è soltanto lo sconto, ma l’atmosfera che si crea. Entrare in un negozio e scoprire che la console tanto attesa è lì che aspetta, o che una TV sorprende per la nitidezza, è un piccolo colpo di scena da applausi. Le promo MediaWorld hanno quell’aria di festa improvvisa, dove il prezzo segnalato diventa una battuta che strappa sorrisi. Non è solo tecnologia: è un modo di alleggerire le giornate, regalare più ritmo ai momenti, trasformare il salotto in un’arena di intrattenimento.

Il top dell’intrattenimento è solo da MediaWorld: brand wow e costi stracciati

La scena si apre con la SOUNDBAR BOSE Smart a 399 euro, pronta a trasformare l’audio in pura energia. Poi arriva la SONY 43 BRAVIA 3 S35BP TV D-LED, 43″ a 599 euro, lo schermo che fa sembrare i film un evento speciale. A chi ama la libertà, invece, il DRONE DJI MINI 3 FLY MORE COMBO RC da MediaWorlda 599,99 euro regala prospettive spettacolari. Il Meta Quest 3 512Gb a 549 euro apre la porta a mondi virtuali mozzafiato, mentre EA Sports F1 25 per PS5 a 59,99 euro mette subito l’adrenalina in pista. C’è poi la NINTENDO Switch 2, NERO a 469 euro, perfetta per chi vuole giocare ovunque, accanto alla brillante compattezza del SAMSUNG QE32Q50AEUXZT TV QLED da 32″ Full-HD da MediaWorld a 286,99 euro.

Non manca da MediaWorld il tocco nostalgico con Metal Gear Solid Delta Snake Eater (Day One Edition) a 71,99 euro, pronto a far rivivere emozioni storiche. Sul podio trova posto anche la SONY PS5 Disc SLIM – D Chassis, White a 548 euro, ideale per entrare in una nuova generazione di gioco. Per chi ama la creatività, spicca l’ACTION CAMERA DJI OSMO POCKET 3 CREATOR C a 665,99 euro. Con queste promo MediaWorld trasforma lo shopping in puro intrattenimento e ricorda che ogni offerta può essere una piccola magia tecnologica.