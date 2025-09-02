Apple, slogan “Awe dropping” e logo interattivo per l’evento del 9 settembre

Apple ha ufficialmente alzato il sipario sul suo prossimo evento speciale, in programma per il 9 settembre del 2025. L’attesa, come da tradizione, è altissima. La presentazione dovrebbe svelare i nuovi iPhone 17. Insieme a questi, ci saranno altri prodotti e aggiornamenti software che daranno forma alla prossima generazione dell’ecosistema Apple.

Lo slogan scelto per l’occasione è “Awe dropping”, un gioco di parole che richiama l’espressione “jaw dropping” (“da restare a bocca aperta”), ma che qui sostituisce la mascella con la meraviglia. È un chiaro segnale della volontà di Cupertino di sottolineare il carattere sorprendente delle novità. Il claim, semplice ma d’impatto, è stato accompagnato dal lancio di un logo interattivo sul sito ufficiale dell’azienda. Gli utenti possono muovere il cursore o toccare lo schermo. Questo permette di scoprire animazioni fluide e tridimensionali, un piccolo assaggio delle tecnologie grafiche che Apple intende valorizzare.

Come avvenuto in passato, questo dettaglio grafico non è soltanto decorativo, ma potrebbe nascondere indizi sulle caratteristiche dei nuovi dispositivi. Alcuni osservatori ipotizzano che l’effetto di profondità e fluidità rimandi a un display con refresh rate migliorato. Oppure potrebbe trattarsi di nuove funzioni di realtà aumentata, ambiti in cui Apple investe da anni. Altri analisti, invece, vedono nel design colorato e dinamico un richiamo a un inedito approccio estetico per gli iPhone 17, magari con finiture mai viste prima.

L’evento del 9 settembre sarà trasmesso in streaming mondiale. Questo conferma la volontà dell’azienda di mantenere un format accessibile a tutti, ma al tempo stesso spettacolare. Secondo indiscrezioni, oltre agli iPhone, potrebbero arrivare aggiornamenti per Apple Watch e nuove funzionalità legate all’intelligenza artificiale. In più, ci sarà una spinta ulteriore verso l’integrazione tra hardware e servizi. Con il mix di hype, slogan evocativo e logo interattivo, Apple ha già catturato l’attenzione del pubblico. Ora non resta che attendere pochi giorni per scoprire se “Awe dropping” sarà davvero all’altezza delle aspettative. Così Cupertino potrebbe essere proiettata ancora una volta al centro del palcoscenico tecnologico mondiale.