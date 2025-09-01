OPPO

La serie Oppo F31 si prepara al debutto a metà settembre e, secondo gli ultimi leak, sarà composta da tre modelli differenti: F31, F31 Pro e F31 Pro Plus. Le immagini trapelate online confermano design distinti per ciascuna variante e una caratteristica comune che potrebbe diventare il vero punto di forza della gamma: la batteria da 7.000mAh, una capacità rara anche nel segmento medio-basso a cui questi dispositivi si rivolgono.

OPPO F31: tre modelli, tre identità diverse

La fuga di notizie arriva dal leaker Abhishek Yadav, che ha condiviso immagini e dettagli sui tre dispositivi. Pur appartenendo alla stessa famiglia, i nuovi smartphone mostrano differenze marcate nel design, un approccio che Oppo sembra aver scelto per distinguere chiaramente le varianti e proporre soluzioni mirate a diversi target di utenti.

Il modello di punta, Oppo F31 Pro Plus, sfoggia un display piatto e un modulo fotografico circolare che richiama quello visto su altri modelli del brand, come l’Oppo F29 Pro. La versione intermedia, F31 Pro, adotta invece un modulo fotografico di forma “squircle”, un quadrato con angoli arrotondati che offre un look diverso e più moderno. Infine, la variante base, Oppo F31, mantiene linee più sobrie e un’impostazione tradizionale, destinata a chi cerca semplicità e prezzo contenuto.

Oppo F31 Pro Plus: il top della gamma

Il modello Pro Plus rappresenta la versione più avanzata della serie. Sotto la scocca ospiterà il Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, un processore di fascia media con supporto a funzioni AI e prestazioni pensate per chi cerca fluidità senza dover puntare a un flagship. La configurazione prevede 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, una combinazione che lo posiziona nella parte alta della fascia media.

La vera novità però riguarda la batteria da 7.000mAh, una capacità insolita per un modello di questa categoria. Al momento non sono trapelate conferme ufficiali sulla velocità di ricarica, ma il suffisso “Pro Plus” lascia pensare a un supporto superiore rispetto agli altri due modelli, potenzialmente in linea con le soluzioni di ricarica ultraveloce che Oppo ha già adottato in altre serie.

Oppo F31 Pro: equilibrio e MediaTek Dimensity 7300

La versione Pro rappresenta la proposta di mezzo. Oppo ha scelto di differenziarla anche sul fronte del processore, affidandosi al MediaTek Dimensity 7300, un chip a 4nm pensato per offrire un buon compromesso tra prestazioni ed efficienza energetica.

Il modulo fotografico “squircle” contribuisce a renderlo riconoscibile, mentre la scheda tecnica lo colloca in una fascia destinata a chi cerca versatilità a un prezzo competitivo. Anche in questo caso, la batteria da 7.000mAh rappresenta un salto significativo rispetto alle generazioni precedenti. La ricarica rapida sarà supportata fino a 80W, un valore che promette tempi ridotti e maggiore comodità d’uso quotidiano.

Oppo F31: la base della serie con Dimensity 6300

Il modello standard della gamma, l’Oppo F31, è il più accessibile della famiglia. Sarà equipaggiato con il MediaTek Dimensity 6300, un processore pensato per l’ingresso alla fascia medio-bassa, ma comunque in grado di garantire compatibilità con il 5G e una buona gestione energetica.

La batteria da 7.000mAh rimane anche qui il tratto distintivo, affiancata dal supporto alla ricarica rapida da 80W. Per un dispositivo posizionato su questa fascia di prezzo, si tratta di un upgrade significativo che potrebbe renderlo molto competitivo rispetto ai rivali diretti.