LiDAR e innovazione: la nuova vita di Hanford

Hanford non è un luogo che si dimentica facilmente. Situato nello Stato di Washington, è una terra segnata dalla storia, dove il tempo sembra scorrere in modo diverso. Per decenni, qui si è lavorato senza sosta per produrre plutonio destinato alle armi nucleari americane, un ruolo chiave nella Seconda guerra mondiale e durante la Guerra fredda. Ma oggi Hanford non parla più di guerra: racconta di tecnologia e trasformazione.

Hanford sotto LiDAR: mappare i vecchi reattori con precisione chirurgica

Per la prima volta, gli esperti del Dipartimento dell’Energia hanno esplorato l’interno dei vecchi reattori grazie al LiDAR, uno strumento capace di mappare gli spazi con una precisione quasi chirurgica. In passato, i controlli si limitavano all’esterno, con droni che sorvolavano le strutture come sentinelle silenziose. Ora, invece, è stato possibile scrutare dentro contenitori sigillati da anni, rilevare anche la minima deformazione e capire con maggiore sicurezza quanto siano stabili gli edifici che custodiscono ancora tracce di materiali radioattivi.

Hanford non è solo un sito industriale: è un pezzo di storia americana. Nato durante il Progetto Manhattan, ha prodotto gran parte del plutonio usato nelle prime bombe atomiche. Dopo lo spegnimento degli ultimi reattori negli anni Ottanta, l’area è diventata un labirinto di sfide ambientali: terreni contaminati, serbatoi sotterranei di rifiuti radioattivi e edifici da bonificare. Un’eredità pesante, che richiederà decenni per essere affrontata completamente.

Il LiDAR, però, ha introdotto una prospettiva nuova. Non serve più guardare solo dall’esterno: adesso si può leggere il cuore delle strutture, anticipare problemi e pianificare interventi mirati. È un passo avanti nella sicurezza, ma anche un segnale di cambiamento. Il Dipartimento dell’Energia immagina un futuro diverso per Hanford: trasformarlo in un enorme parco solare da un gigawatt, capace di produrre energia pulita dove un tempo si coltivava la paura.

In un certo senso, Hanford sta scrivendo un nuovo capitolo della sua storia, passando da simbolo della corsa agli armamenti a luogo dove innovazione e sostenibilità prendono il sopravvento. È la prova che anche i luoghi più segnati dal passato possono reinventarsi, e che la tecnologia può diventare una chiave per portare luce in spazi che per decenni sono stati dominati dall’ombra del nucleare.