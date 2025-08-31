WhatsApp: nuovo aggiornamento per il menu di inoltro

Di recente, WhatsApp sembra concentrata su un obiettivo preciso: rendere ogni passaggio dell’app più immediato. Tra questi, l’inoltro di messaggi e contenuti multimediali è uno degli strumenti più utilizzati. A tal proposito, la piattaforma di Meta introduce un’ulteriore novità. Al momento è in fase di test per alcuni utenti Android e punta a semplificare tale processo attraverso un piccolo, ma importante cambiamento grafico. Si tratta dell’introduzione delle checkbox nella schermata di inoltro. La modifica arriva con la versione beta 2.25.24.8, distribuita tramite Google Play Store. Rappresenta un nuovo passo dopo un aggiornamento precedente che aveva aperto la possibilità di inviare messaggi direttamente a Meta AI. Grazie a tale funzione, gli utenti potevano inoltrare testi, immagini e video al chatbot integrato e ricevere risposte personalizzate. Oggi l’attenzione si sposta sull’esperienza visiva e sull’usabilità di tale strumento.

WhatsApp: ecco le novità per l’inoltro dei messaggi

Con l’aggiornamento in corso, chi partecipa al programma beta può notare che accanto a ogni contatto o gruppo compare ora una casella di selezione. Un dettaglio semplice, ma capace di cambiare il modo in cui si gestiscono gli inoltri. Prima, infatti, l’assenza di un indicatore chiaro costringeva a fare affidamento su tocchi multipli e verifiche poco immediate. Ciò con il rischio di inviare un contenuto alla chat sbagliata. Le checkbox, invece, mostrano con precisione chi è stato selezionato e rendono più intuitivo l’invio a più destinatari allo stesso tempo.

Interessante la scelta di WhatsApp di non puntare su un’unica soluzione estetica. Alcuni tester visualizzano checkbox tonde, coerenti con altri elementi grafici dell’app. Altri vedono quadrati più marcati, che enfatizzano la selezione in maniera netta. Una doppia sperimentazione che suggerisce come l’azienda stia raccogliendo feedback diretti prima di una decisione finale. La strategia dell’azienda è quella di ridurre errori ed incertezze. Al fine di offrire un’esperienza più fluida che risponda alle esigenze dirette degli utenti.