WhatsApp Meta AI

Negli ultimi giorni si è diffuso rapidamente su WhatsApp un messaggio a catena che mette in guardia gli utenti da una presunta nuova funzione chiamata “Privacy migliorata”. Secondo il contenuto, se non attivata, l’opzione consentirebbe a Meta AI di accedere alle chat private, leggere numeri di telefono e persino recuperare informazioni personali dallo smartphone. Un allarme che ha messo in agitazione migliaia di utenti, ma che non trova alcun riscontro reale.

Nessuna funzione nascosta: è una bufala

La realtà è chiara: WhatsApp non ha introdotto alcuna opzione denominata Privacy migliorata. La notizia rientra pienamente nella categoria delle catene di disinformazione che ciclicamente circolano sull’app di messaggistica. Non solo non esiste tale funzione, ma soprattutto Meta AI non ha in alcun modo accesso ai messaggi privati degli utenti.

Le chat di WhatsApp restano protette dalla crittografia end-to-end, un sistema che assicura che soltanto mittente e destinatario possano leggerne il contenuto. Nessun altro, nemmeno WhatsApp o Meta, può decrittarli.

Come funziona davvero Meta AI su WhatsApp

L’assistente basato sull’intelligenza artificiale di Meta può interagire nelle conversazioni solo se viene esplicitamente chiamato in causa dall’utente, attraverso menzioni dirette (“@MetaAI”) o l’avvio di una chat dedicata. In nessun caso l’AI legge automaticamente i messaggi scambiati tra due persone.

La confusione generata dal messaggio virale nasce probabilmente da un fraintendimento con la funzione Privacy avanzata, che esiste davvero tra le impostazioni della singola chat ma ha tutt’altro scopo. Questa opzione, infatti, permette di:

impedire il salvataggio automatico dei file ricevuti nella galleria del destinatario,

bloccare l’esportazione della chat,

disattivare funzioni legate all’AI, come la possibilità di menzionare Meta AI o generare riepiloghi dei messaggi non letti.

Perché le catene continuano a diffondersi

Come accade spesso con i messaggi a catena, anche questa bufala si basa su un meccanismo semplice: sfruttare il timore diffuso verso l’uso dell’intelligenza artificiale e la percezione che i dati personali possano essere a rischio. In realtà, nessuno trae beneficio da simili comunicazioni, se non chi punta a creare allarmismo e sfiducia.

Gli effetti negativi ricadono principalmente sulla reputazione dei servizi coinvolti. In questo caso, il rischio è che gli utenti meno esperti associno erroneamente Meta AI a una minaccia per la propria privacy, quando in realtà le condizioni di utilizzo restano le stesse già note.