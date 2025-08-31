Whatsapp: il gruppo che sta derubando tantissimi utenti

Al giorno d’oggi tutti gli utenti in possesso dello smartphone senza alcun dubbio utilizzano in modo costante WhatsApp, l’applicazione di messaggistica istantanea è diventata infatti ormai un elemento presente nelle vite di tutti noi grazie ai funzionalità che offre e garantisce a chi lo utilizza, proprio tutto ciò nel corso degli anni ha permesso all’applicazione di diventare probabilmente quella più utilizzata in tutto il mondo, un traguardo senza precedenti dietro il quale però purtroppo si cela anche un problema legato all’uso che se ne fa.

Nello specifico si tratta delle truffe online, questo fenomeno il vecchio come il mondo, ma purtroppo continuo a colpire senza sosta e questa volta ha deciso di spostarsi proprio su WhatsApp dal momento che l’enorme numero di utenti disponibili aumenta di fatto le probabilità di successo, un dettaglio che può sembrare banale ma che banale non è, i metodi stanno cambiando ma l’obiettivo rimane sempre lo stesso, ingannare le vittime per convincerle a perdere denaro.

Proprio recentemente è tornato in circolazione una truffa che normalmente circolava su Telegram e che consiste nell’utilizzo di un gruppo camuffato per una collaborazione YouTube, fatto appositamente per ingannare e derubare le vittime, scopriamo come funziona.

Il falso gruppo di lavoro

Nello specifico, il gruppo esordisce dal nulla dal momento che la vittima viene aggiunta senza il suo consenso, dopodiché si propone di ottenere guadagni facili semplicemente svolgendo alcuni compiti banali come mettere like ad alcuni video, il truffatori per di più inviano realmente il pagamento alle vittime, in modo da fargli abbassare la guardia, una volta ottenuta la fiducia del malcapitato poi si propone a quest’ultimo di inviare un pagamento di qualche centinaio di euro promettendone la restituzione moltiplicata svariate volte, la truffa scatta proprio in questo momento nel momento che una volta inviati quei soldi spariranno nel nulla, tutto ciò che dovete fare ovviamente è non seguire nessuna istruzione e uscire immediatamente da quei gruppi, dal momento che eseguire le istruzioni dei tuffatori, oltre che mettere in pericolo i vostri soldi potrebbe rendervi complici di un meccanismo truffaldino avviato.