Google aggiorna Registratore: Material 3 Expressive lancia un nuovo stile

Google continua il percorso di aggiornamento grafico delle sue applicazioni, portando lo stile Material 3 Expressive anche su Registratore, una delle app più utilizzate dagli utenti Pixel. Dopo i recenti restyling di Meteo e Calcolatrice, ora tocca allo strumento dedicato alle registrazioni vocali, che a partire dalla versione 4.2.20250529.793975458 si presenta con un aspetto più moderno e coerente con il resto del mondo Android.

Le novità puntano soprattutto a migliorare la chiarezza visiva e la semplicità d’uso. I pulsanti principali diventano più grandi e accompagnati da testo, una scelta pensata per facilitare l’interazione anche su display ampi. Anche i toggle delle impostazioni sono stati ridisegnati, con colori accesi e spunte evidenti per distinguere con immediatezza lo stato attivo da quello disattivo. Dettagli che, presi singolarmente, possono sembrare piccoli ma che nel complesso offrono un’esperienza d’uso più scorrevole e intuitiva.

Google Registratore: apprezzato il design, ma servono più funzioni

Con Material 3 Expressive, Google vuole introdurre colori audaci e temi personalizzati in tutto il suo ecosistema. La grafica punta a rendere l’interfaccia Android più dinamica e riconoscibile, distinguendola dalle versioni precedenti. Il restyling del Registratore è quindi un ulteriore passo nella direzione di un linguaggio visivo uniforme, capace di dare coerenza alle app sviluppate direttamente da Mountain View.

Il nuovo look ha raccolto consensi per la maggiore accessibilità e per l’allineamento con il resto delle app Google, ma gli utenti più fedeli segnalano anche limiti che il redesign non ha risolto. Una delle richieste principali riguarda la gestione delle registrazioni. Al momento infatti l’app mostra soltanto un elenco cronologico, senza strumenti per organizzare o etichettare i file. Una mancanza che pesa su chi utilizza Registratore in modo professionale.

Un altro punto critico riguarda la sincronizzazione cloud, che funziona correttamente solo a applicazione aperta. Un difetto che molti considerano sorprendente, soprattutto trattandosi di un servizio sviluppato da Google e integrato nell’ecosistema Pixel. Le critiche, comunque, non mettono in secondo piano i punti di forza. L’ app resta infatti una tra le più apprezzate per la trascrizione automatica e per la capacità di rendere le registrazioni facilmente ricercabili.