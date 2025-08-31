Volkswagen Golf R: il prototipo più estremo mai visto a Nurburgring?

Cos’è che spinge questa novità targata Volkswagen? Pare che la Golf R 350 abbia un quattro cilindri 2.0 capace di toccare i 350 CV metrici, equivalenti a 345 CV reali. Una potenza mai raggiunta prima da questa gamma. Un valore superiore rispetto ai 328 CV offerti dal modello di serie, che porta la hatchback a un livello superiore. Per anni la Golf R è stata percepita come efficace ma meno emozionante rispetto alla rivale Audi RS3, dotata del famoso cinque cilindri da 400 CV. Con questa evoluzione la distanza con la sua “nemica” si riduce. L’aumento per la Volkswagen non sembra enorme, ma ogni cavallo in più su questo motore turbocompresso rende la guida più affilata. Non è un caso che la casa tedesca abbia scelto il Nurburgring per i collaudi,
Una Volkswagen con pura aggressività
L’osservazione del prototipo Volkswagen mostrano diversi dettagli. L’intercooler nel paraurti anteriore appare più pronunciato, privo delle consuete barre della griglia e degli elementi elettronici come radar e telecamera frontale. Dettagli che fanno pensare a un modello pensato solo per le massime prestazioni. Sul cofano compaiono condotti in stile NACA, con funzione probabilmente estrattiva. Linee decise che raccontano la volontà di sfogare l’aria calda accumulata nel vano motore. Anche l’impianto frenante Volkswagen non passa inosservato: i dischi posteriori sembrano più grandi rispetto a quelli della Golf R di produzione, segno di un assetto pronto a gestire potenze elevate. All’interno si intravede una roll-bar, difficile dire se per sicurezza in pista o per tentativi di record.
Il volante del prototipo è stato affidato invece a Benny Leuchter, pilota professionista già protagonista di imprese memorabili con Volkswagen sul Ring. Un segnale chiaro delle intenzioni del marchio. Perché limitarsi a un miglioramento se c’è la possibilità di scrivere nuove pagine nella storia della Golf? La denominazione stessa, Volkswagen Golf R 350, potrebbe diventare simbolo di una nuova fase. Il 2.0 quattro cilindri resta un propulsore tecnico, ma ottenere 345 CV con questa unità significa spingere oltre i limiti conosciuti. Mercedes-AMG mantiene ancora il primato di potenza nella stessa cilindrata, ma la Volkswagen Golf R dimostra di non voler restare indietro.